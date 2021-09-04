Компания iiiF150 объявила о запуске в производство флагманского телефона Rugged Phone R2022

Shenzhen, China — На этой неделе компания iiiF150, специализирующаяся на выпуске защищенных телефонов, представила свой флагман Neo-rugged R2022. Это первый в отрасли настоящий защищенный телефон, который обеспечивает мощную производительность и высокое качество дисплея, а также обладает оптимальным весом. Благодаря частоте обновления дисплея FHD+ 90 Гц, частоте дискретизации касаний 180 Гц и мощному флагманскому процессору G95 4G, R2022 способен проработать до 2 месяцев в экстремальном режиме и при этом быть на 30% тоньше среднего смартфона.

Прочный телефон R2022 бросает вызов отраслевому эталону

Модель R2022 выполнена в очень привлекательной восьмиугольной форме и выделяется из общей массы остальных аналогичных гаджетов. Этот смартфон особенно популярен среди молодых пользователей. Кроме того, он идеально подходит для пеших и велосипедных прогулок, а также всех видов активного отдыха.

Это первый защищенный телефон с частотой обновления FHD+ 90 Гц и частотой дискретизации касаний 180 Гц. R2022 имеет оригинальную конструкцию, способную выдержать удар от падения стального шарика весом 1,8 Дж, что в девять раз прочнее, чем у обычного смартфона (например, iPhone 12).

R2022 также является первым защищенным телефоном, оснащенным 64 Мп + 20 Мп с двойным автофокусом и ИК-камерой ночного видения. Этот телефон не только обеспечивает отличное качество изображения в дневное время, но и обеспечивает идеальное ночное видение во время походов и охоты, особенно для тех, кто работает в особых условиях.

В случае с Rugged Phone, прочность — это то, о чем стоит упомянуть обязательно. R2022 превышает отраслевые стандарты по всем параметрам. Он подходит для дайвинга и может находиться в воде на глубине до 1,5 метров до 8 часов, что в четыре раза дольше, чем у обычного подготовленного телефона. Кроме того, он может прекрасно работать в диапазоне температур от -20°C до 70°C.

R2022 оснащен аккумулятором емкостью 8300 мАч, который может проработать до 2 месяцев в экстремальном режиме. Этот флагманский телефон также оснащен процессором G95. Он делает просмотр HDR фильмов онлайн более плавным. Другие характеристики: видео 4k и 30FPS, 8-ядерный CPU, 800MHz GPU и флагманский процессор AI для запуска производительных и требовательных игр, даже когда несколько человек подключаются к сети одновременно. R2022 оснащен антенной по технологии собственной разработки, которая поддерживает глобальные диапазоны и поддерживает связь на 20% выше, чем обычные телефоны. Кроме того, скорость соединения и усиление сигнала выше на 10%, чем у аналогичных аппаратов. Эти особенности делают R2022 пригодным для более широкого спектра использования, обеспечивая надежную связь для активного отдыха, особенно в отдаленных районах. Те, кто работает в сфере безопасности или на руководящих должностях, особенно оценят его мощь и универсальность.

Теперь R2022 доступен на Aliexpress (см.https://www.aliexpress.com/item/1005003173496156.html), акция «ранняя пташка» начнется в 0:00 6 сентября по времени PST всего за $199.99 (ограниченное количество).

iiiF150 — прочный, но в то же время интеллектуальный, инициативный и промышленный

Как гласит слоган бренда, прочность и безопасность — это все, когда речь идет о прочных телефонах. Поэтому iiiF150 приложил все усилия, чтобы создать идеальный телефон в этой категории. Пройдя через 8000 испытаний на сжатие, 20000 испытаний на падение, 600 испытаний на качение, 150000 испытаний на сенсорный экран и 100000 испытаний на разблокировку отпечатков пальцев, iiiF150 прилагает максимум усилий для создания лучшего телефона. iiiF150 переосмыслил прочность смартфонов с помощью своего собственного уникального подхода. Он знает, что действительно нужно покупателям.

Однако жесткость — это не единственное, к чему стремится iiiF150. Технологические инновации, оригинальность, индустриальная культура — это мотивы, которые стоят за каждым членом команды iiiF150. Это было и будет движущей силой в развитии и прорывах в будущем. Реализуя поставленные амбициозные цели, iiiF150 становится определяющим фактором в индустрии NEO-прочных телефонов на мировом рынке.

О компании iiiF150

Компания iiiF150 появилась в 2020 году. Идея ее создания принадлежит сотрудникам компании OXO technology, являющихся супер энтузиастами и любителями спорта на открытом воздухе. Они надеются, что iiiF150 сможет обеспечить большему количеству пользователей лучший образ жизни на открытом воздухе.

iiiF150 начал разрабатывать флагманский продукт с позиции новатора на основе уважения к своим предшественникам. Исходя из предпосылок прочности и производительности, красочного дизайна, флагманской камеры и дисплея, активной безопасности, выносливости и коммуникационного позиционирования, основываясь на мышлении бренда, продукта и пользователя, iiiF150 предоставляет пользователям продукт, который может подарить пользователям инновации, безопасность и прочность, поэтому они назвали его «восьмиугольный воин» с прагматичным и жестким названием.

iiiF150 основан на концепции «NEO-RUGGED», которая заключается в помощи пользователям в построении наиболее «безопасной» и красивой жизни на открытом воздухе.

Media contact

Shenzhen OXO technology .,Ltd

Micaela

Email: zhengf@ant-ai.cn

Tele: +86 15202456379

Website: iiif150.com