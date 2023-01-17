Компания JA Solar поставит все модули для крупнейшего фотоэлектрического объекта Египта

Компания JA Solar вступила в партнерство с компанией AMEA Power, являющейся одним из крупнейших разработчиков в ОАЭ, и объединится с консорциумом, состоящим из China Energy Engineering Group, China Energy International Group и Zhejiang Thermal Power Construction, в целях обеспечения комплексного решения для энергетических проектов гигаваттного масштаба в области ветровой и фотоэлектрической энергетики, к которым приступает AMEA. Среди них — проект Kom Ombo Abydos в Египте мощностью 560 МВт, который станет крупнейшим фотоэлектрическим проектом в стране после завершения строительства. Компания JA Solar поставит все высокоэффективные модули DeepBlue 3.0 Pro для данного проекта. К строительству проекта приступили в начале января 2023 года, и оно должно быть завершено через 19 месяцев.

Фотоэлектрический проект Kom Ombo Abydos в Египте разрабатывается, принадлежит и управляется компанией AMEA Power, а также финансируется Международной финансовой корпорацией (МФК), Японским агентством международного сотрудничества (ЯАМС) и Голландским банком развития предпринимательства (FMO). После завершения проекта почти миллион жителей Египта будет обеспечен экологически чистой электроэнергией.

Для проекта выбран модуль DeepBlue 3.0 Pro с использованием запатентованной JA Solar технологии Gapless Flexible Interconnection (GFI). С КПД преобразования модулей 21,7%, сочетая в себе преимущества более высокого КПД преобразования, превосходных генерирующих мощностей и высокой надежности, DeepBlue 3.0 Pro имеет идеальный баланс качества, эффективности и стоимости, предоставляя клиентам оптимальную среднюю стоимость энергии и обеспечивая постоянную высокую выходную мощность в течение всего жизненного цикла фотоэлектрической установки.

В настоящее время в энергетической системе Египта по-прежнему доминирует энергия из традиционных ископаемых источников, составляя до 90% от ее общего объема. Следуя глобальной тенденции к углеродной нейтральности, Египет в последние годы активно содействует развитию и применению возобновляемых источников энергии, поставив перед собой цель к 2035 году увеличить поставки электроэнергии из возобновляемых источников энергии до 42%. В ноябре 2022 года Египет проводил у себя 27-ю Конференцию сторон (COP27) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). Являясь производителем в отрасли возобновляемых источников энергии, компания JA Solar принимала активное участие в данной конференции и сопутствующих мероприятиях, а также постоянно практикует модель устойчивого развития «Зеленый к зеленому, зеленый к росту и зеленый к великому».

Ян Айцин (Yang Aiqing), член совета директоров и ротационный председатель JA Solar, прокомментировал, что для компании большая честь участвовать в строительстве проекта Kom Ombo Abydos, направленного на то, чтобы сделать фотоэлектрическую энергию доступной для местных жителей. Африка имеет низкий уровень доступа к электричеству, но богата солнечным светом и имеет уникальные возможности для развития солнечной энергетики. Чтобы большее число людей имело доступ к эффективной и надежной экологически чистой электроэнергии, JA Solar активно содействует развитию африканского рынка фотоэлектрических систем. С момента своего основания компания поставила перед собой корпоративную миссию «развивать солнечную энергетику на благо всего человечества». Она взяла на себя обязательство и будет непрерывно содействовать развитию фотоэлектрических технологий и применению фотоэлектрических систем во всем мире.