Компания Jolywood с успехом представила панели серии Niwa на выставке Intersolar Europe

Общество
12 мая 2022

11 мая 2022 г. в выставочном центре Messe München состоялось торжественное открытие выставки Intersolar Europe. Компании и эксперты в области солнечной энергетики со всего мира собрались вместе, чтобы поделиться своим опытом и обсудить новейшие достижения в области фотоэлектрических технологий. Компания Jolywood Solar представляет на выставке свои распределенные системы серии Niwa, а также демонстрирует всему миру передовые технологии N-type и интеллектуальные решения. Intersolar Europe — крупнейшая в мире и наиболее авторитетная профессиональная выставка в сфере солнечной энергетики.

Выставочный стенд компании Jolywood пользуется популярностью у посетителей благодаря системам сверхвысокой мощности 210 и распределенным системам Niwa, которые привлекли к себе много внимания. Переговоры у стенда компании проходят без остановки.

Полностью черные панели Niwa состоят из 54 половинчатых элементов и имеют прозрачную заднюю часть, что позволяет поддерживать выработку электроэнергии с двух сторон, при этом обеспечивая максимальную выходную мощность 430 Вт. Полностью черная рама и пластина формируют полностью черный модуль с исключительной эстетикой, задающий новый стандарт премиального изделия, в котором найден идеальный баланс стоимости и внешнего вида. Ранее эффективность этих систем компании Jolywood в лаборатории достигала 25,4% при проведении испытаний крупногабаритной пластины размером 182 мм.

Панель 210 — новейшая система компании Jolywood на базе сверхбольшой пластины размером 210 мм. Она представлена на выставке в двух версиях — JW-HD120N и JW-HD132N — максимальная выходная мощность которых составляет 635 Вт и 700 Вт соответственно в зависимости от размеров. Данная панель подходит для проектов коммунального масштаба, особенно в пустыне.

Панель сверхвысокой мощности 210 и распределенная система Niwa основаны на технологии J-TopCon2.0, разработанной компанией Jolywood. Их технические характеристики включают в себя исключительную мощность, эффективность и низкую степень деградации, при этом продукция также выделяется экономичностью, ослепительным внешним видом и низкой стоимостью. Данные панели широко используются во всех прикладных сценариях, включая крупномасштабные объекты солнечной энергетики на суше и крыши жилых, коммерческих и промышленных зданий. Они получили всеобщее признание и высокую оценку со стороны клиентов.

«Для нас большая честь — участвовать в программе Intersolar Europe и содействовать глобальному развитию возобновляемой энергетики. Компания Jolywood Solar обязана своим статусом на международном рынке фотоэлектрических элементов своим партнерам в верхних и нижних звеньях мировой отраслевой цепи», — заявил директор по международному бизнесу солнечных панелей компании Jolywood Solar Се Сяофан (Xie Xiaofan). «Я хотел бы выразить признательность всем клиентам, которые доверяют компании Jolywood Solar и нашей продукции. Мы продолжим совместную работу для обеспечения человечества экологически чистой энергией», — добавил он.

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