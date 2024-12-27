Компания KT&G обсудила укрепление сотрудничества в области технического регулирования с Узбекским агентством по техническому регулированию 

Члены правления представительства компании KT&G в Узбекистане посетили Узбекское агентство по техническому регулированию и обсудили методы продолжения сотрудничества в отношении местных технических норм.

Члены правления обеих организаций, в том числе Ын Су Чжан (Eun Soo Jang), глава представительства компании KT&G в Узбекистане; Чон Юб Ли (Jong Yub Lee), региональный директор евразийской штаб-квартиры; Тохиров Одилжон (Tohirov Odiljon), заместитель директора агентства «Узстандарт»; и Мадумаров Фаррукс (Madumarov Farrux), заместитель директора центра испытаний «Узтест» приняли участие во встрече, чтобы пообещать совместные усилия по укреплению сотрудничества в области местной сертификации продукции и развитию технических норм.

Члены правления также обсудили упреждающие меры реагирования на будущие нормативные изменения в соответствии с условиями ВТО.

Узбекистан в настоящее время прилагает усилия, чтобы вступить в ВТО, и вносит соответствующие изменения в нормативные акты и институты. Узбекское агентство по техническому регулированию является государственным учреждением при Кабинете министров Республики Узбекистан, которое занимается установлением и изменением стандартов безопасности продукции и созданием инфраструктуры для испытаний.