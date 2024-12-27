Компания KT&G обсудила укрепление сотрудничества в области технического регулирования с Узбекским агентством по техническому регулированию 

Мир
27 декабря 2024

Члены правления представительства компании KT&G в Узбекистане посетили Узбекское агентство по техническому регулированию и обсудили методы продолжения сотрудничества в отношении местных технических норм.

(Photo) Board members of the KT&G Representative Office in Uzbekistan (left) and board members of the Uzbek Agency for Technical Regulation (right) are discussing technical regulations and methods of cooperation during the meeting

Члены правления обеих организаций, в том числе Ын Су Чжан (Eun Soo Jang), глава представительства компании KT&G в Узбекистане; Чон Юб Ли (Jong Yub Lee), региональный директор евразийской штаб-квартиры; Тохиров Одилжон (Tohirov Odiljon), заместитель директора агентства «Узстандарт»; и Мадумаров Фаррукс (Madumarov Farrux), заместитель директора центра испытаний «Узтест» приняли участие во встрече, чтобы пообещать совместные усилия по укреплению сотрудничества в области местной сертификации продукции и развитию технических норм.

Члены правления также обсудили упреждающие меры реагирования на будущие нормативные изменения в соответствии с условиями ВТО.

Узбекистан в настоящее время прилагает усилия, чтобы вступить в ВТО, и вносит соответствующие изменения в нормативные акты и институты. Узбекское агентство по техническому регулированию является государственным учреждением при Кабинете министров Республики Узбекистан, которое занимается установлением и изменением стандартов безопасности продукции и созданием инфраструктуры для испытаний.  

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