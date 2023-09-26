Компания Lipogems объявила о 140 рецензированных публикациях по ортопедии

Компания Lipogems объявила об имеющихся в ее распоряжении 140 рецензированных публикациях в области ортопедии, в поддержку продукта компании Lipogems MicroFat, с 5-летним опытом наблюдения.

«Компания Lipogems находилась в поиске возможностей помочь пациентам, которым проводилась консервативная терапия, и которые использовали другие методы лечения с ограниченным улучшением. Как компания, основой работы которой являются научные исследования, мы с гордостью видим, что 98 % из 140 рецензированных публикаций, которые посвящены системе Lipogems и подкожной жировой ткани, являются независимыми исследованиями уважаемых научных, военных и частных учреждений, — сказал Джорджио Нинзоли (Giorgio Ninzoli), президент компании Lipogems International. — Золотым стандартом подтверждения эффективности продукта является наблюдение в течение 1 года, и мы рады сообщить о 5-летнем опыте наблюдения с положительными результатами после одной инъекции MicroFat».

Начиная с 2014 года, система Lipogems использовалась в свыше 60 000 процедурах по всему миру, и в настоящее время имеет разрешение от Управления по контролю пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на использование в процедурах общего назначения в ортопедии, артроскопии и девяти других направлениях на территории США. Компания Lipogems поддерживает партнерские отношения с ведущими институтами, чтобы обеспечить непрерывность лечения пациентов, предлагая врачам одобренный вариант для хирургического и неоперативного применения.

«У большого числа врачей есть пациенты, в отношении которых исчерпаны доступные методы лечения, и для помощи им осталось немного вариантов. Мы благодарны за то, что данные научные работники видят пользу в ранее полученных данных, которые продемонстрировали эффективность Lipogems MicroFat, и что они взяли на себя задачу независимо развивать доказательную медицину, что приносит пользу пациентам в области ортопедии, колоректальной хирургии и общей хирургии», — сказал Карл Луэллин (Carl Llewellyn), президент компании Lipogems USA.