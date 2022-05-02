Компания LTI получила статус ведущего партнера в партнерской сети AWS

Мир
2 мая 2022

Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), международная компания, специализирующаяся на техническом консалтинге и разработке цифровых решений, получила статус ведущего партнера в партнерской сети AWS Partner Network (APN), международном сообществе партнеров Amazon Web Services (AWS), использующих программы, экспертные знания и ресурсы для создания, продвижения и продаж предложений клиентам. Компания LTI получила это признание за содействие предприятиям в достижении их целей в области облачных технологий в сложных клиентских ландшафтах.

Как один из ведущих консалтинговых партнеров, компания LTI продемонстрировала способность помогать предприятиям в полной мере использовать потенциал AWS, ускоряя их путь в облачной среде. Получение статуса ведущего консалтингового партнера отличает LTI как партнера AWS с глубоким опытом и достижениями в оказании клиентам помощи в проектировании, архитектуре, построении, миграции и управлении своими рабочими нагрузками на базе AWS.

Недавно LTI также прошла сертификацию AWS по компетенциям в области энергетики и интернета вещей (IoT) при оказании клиентам помощи в оптимизации всей производственно-сбытовой цепочки, включая геофизический анализ и анализ коллекторов, производственную деятельность и оптимизацию, эксплуатацию трубопроводов и оптимизацию производства солнечной и ветровой возобновляемой энергии. Для подтверждения компетенций партнеры AWS проходят проверку и анализ на соответствие различным критериям.

Генеральный и управляющий директор LTI Санджай Джалона (Sanjay Jalona) заявил следующее: «Мы гордимся тем, что получили статус ведущего консалтингового партнера партнерской сети AWS. LTI обеспечивает цифровую трансформацию, предлагая предприятиям автоматизированные и масштабируемые пути для достижения облачных инноваций. Завершение процесса демонстрации наших знаний и опыта в области услуг AWS, включая длительный процесс аккредитации и сертификации, демонстрирует, что наша команда стремится помогать компаниям в достижении их технологических целей, используя преимущества гибкости, широкого спектра услуг и темпов внедрения инноваций, доступных в AWS».

«Мы с радостью признаем LTI в качестве ведущего консалтингового партнера AWS, — заявил Крис Салливан (Chris Sullivan), глобальный директор Amazon Web Services (AWS) по системным интеграторам и стратегическим альянсам WW. — LTI помогает предприятиям по всему миру ускорить процесс миграции и модернизации. Их достижения демонстрируют нашу взаимную приверженность оказанию клиентам помощи в преобразовании их бизнеса с учетом масштаба, безопасности и гибкости AWS».

Старший вице-президент по глобальной инфраструктуре и облачным операциям компании ViacomCBS Джеймс Харрисон (James Harrison) заявил следующее: «Мы в Paramount поздравляем LTI с достижением статуса ведущего консалтингового партнера AWS. LTI является важным партнером в реализации нашей стратегии внедрения облачных технологий, демонстрирует превосходное понимание ассортимента услуг AWS и способность эффективно использовать свою экосистему. Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с LTI и AWS в рамках нашего амбициозного облачного пути».

Для того чтобы стать одним из ведущих партнеров AWS, компании проходят тщательный процесс утверждения посредством аккредитации и сертификации, демонстрируют долгосрочные инвестиции в свои отношения с AWS, а также должны обладать обширным опытом в области внедрения клиентских решений AWS. LTI еще раньше прошла сертификацию AWS по компетенциям в таких областях, как DevOps, миграция, данные и аналитика, финансовые услуги, машинное обучение, Microsoft Workloads и SAP.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Технологии

Используем инструменты ВК для бизнеса

Общество

Стартовал курс Юлии Ивлиевой «Witches 21.0», который поможет познать себя

Общество

Звездный нумеролог Марияна Анаэль рассказала о влиянии номера группы крови на судьбу и характер

Экономика

Симферополь может стать образцом современной урбанистики