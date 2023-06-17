Компания MAIBENBEN представила новые игровые ноутбуки X527 и X577 с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 40

Компания MAIBENBEN представила новые игровые модели ноутбуков X серии, оснащенные видеокартами RTX 4050 и RTX 4060. Графический процессор NVIDIA® GeForce RTX™ 40 обеспечивает невероятную скорость для игр и творчества. Процессор создан на основе сверхэффективной архитектуры NVIDIA Ada Lovelace, которая дает качественный скачок как в производительности, так и в графических возможностях благодаря DLSS 3 на базе искусственного интеллекта*.

*Согласно данным компании NVIDA

Дизайн Maibenben выполнен в строгом минималистичном стиле: тонкие рамки и продуманная эргономика. Устройства оснащены мощной системой охлаждения и всеми необходимыми интерфейсами для комфортного гейминга и работы.

Х527 представляет собой 15-дюймовый ноутбук с Full HD экраном с частотой обновления 144 Гц, на базе процессора Intel® Core™ 12-го поколения i7-12650H и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4050 6 ГБ GDDR6, поддерживающей технологию Dynamic Вoost, благодаря которой мощность увеличивается до 105 Вт.

Х527 поставляется с 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и твердотельным накопителем на 512 ГБ, но его достаточно легко обновить до 32 ГБ, не потеряв при этом гарантию.

У модели X577 также 15-дюймовый IPS экран, но уже с разрешением QHD, частотой обновления 165 Гц, покрывающим 100% расширенный цветовой охват sRGB. Более яркий экран обеспечивает безупречную детализацию и реалистичную цветопередачу. Поддержка DC Dimming уменьшает мерцание экрана, что создает комфорт во время длительного использования.

Данный ноутбук построен на базе процессора AMD Ryzen 7 7735H с графикой RTX 4060 8ГБ GDDR6, мощностью 140 Вт (115+25 Dynamic Вoost), которые дополняются 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 и твердотельным накопителем емкостью 512 ГБ.

Ноутбуки оснащены полноразмерной клавиатурой с 5-ступенчатой регулировкой подсветки, а также двумя вентиляторами с четырьмя вентиляционными отверстиями для быстрого рассеивания тепла и поддержания низкой температуры.

Ноутбуки Х серии от MAIBENBEN — это отличное решение для геймеров и работы в ресурсоемких программах.

О MAIBENBEN

Компания MAIBENBEN с 2013 года специализируется на производстве ноутбуков для работы, учебы и дома, а также на игровых ноутбуках. За это время создано более 200 сервисных центров, расположенных по всей России. Сегодня MAIBENBEN — это активно развивающийся бренд, который предлагает потребителям продукцию с отличным соотношением цены и качества.