Компания «Мария» обустроила кухню в гостинице для тяжелобольных детей

Мебельная компания «Мария» обустроила кухонное пространство в бесплатной гостинице для детей с онкологическими заболеваниями в Москве. Проект реализовали в рамках сотрудничества с благотворительным фондом «Добрый дом».

Мебельная компания «Мария» подарила кухонный гарнитур благотворительному фонду «Добрый дом». Новую кухню установили в Москве в специализированной гостинице фонда для детей с онкологическими заболеваниями.

Проект предоставляет бесплатное проживание ребятам, которые приезжают в столицу для получения сложного лечения, в том числе – трансплантации органов. До госпитализации и в период реабилитации маленькие пациенты могут останавливаться в «Добром доме» вместе с родителями: в комфортной, спокойной обстановке. Атмосферу «дома» в гостинице в том числе создают кухни – уютные и функциональные.

Сотрудничество компании «Мария» и «Доброго дома» началось в 2020 году, когда производитель подарил благотворительному фонду «юбилейный» 500-тысячный гарнитур, изготовленный на фабрике. Он по-прежнему радует постояльцев центра, теперь к ней добавился еще один комплект мебели.

«Будучи брендом федерального значения, мы стараемся быть социально ответственными и уделять большое внимание поддержке благотворительных инициатив в регионах присутствия. Надеемся, что новая кухня будет долгие годы радовать жильцов «Доброго дома», давать опору и ощущение домашнего тепла», – отмечает Ефим Кац, генеральный директор и основатель компании «Мария».

Проект кухонного гарнитура для «Доброго дома» разработал дизайнер бренда Анатолий Попов. Выбор пал на кухню в неоклассическом стиле светлого цвета, который добавляет помещению воздуха и пространства.

Помощь «Доброму дому» – не единственная масштабная инициатива компании «Мария». Ранее производитель также запустил проект «Уроки в радость!», в рамках которого оснащает кухонной мебелью и техникой кабинеты труда в российских школах.