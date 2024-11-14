Компания «Мария» приняла на своей фабрике студентов РАНХиГС

Мебельная фабрика «Мария» открыла свои двери для студентов Поволжского института управления РАНХиГС. Представители фабрики пообщались со студентами. Бизнес-партнер по персоналу компании «Мария» Ольга Чистякова отдельно остановилась на трендах в управлении персоналом, обсудив также механизмы удержания кадров, технологии их привлечения, вопросы мотивации, реализацию социальных программ.

Участников мероприятия провели в цех, где осуществляется изготовление фасадов и каркасов из ДСП и МДФ. Также они посетили участок сборки, где наблюдали командную работу, а также участок утилизации, на котором удостоверились в экологичности практически безотходного производства.

Для студентов организовали бизнес-игру Big Business game от программы по развитию молодежного предпринимательства «Я в деле». Каждому участнику игры представилась возможность попробовать разные профессии. Игра содействовала раскрытию навыков предпринимательства и разработки стратегии.