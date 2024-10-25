Компания «Мария» признана лидером среди отечественных интерьерных компаний по версии Forbes Life

Forbes Life и аналитическое агентство InfoLine опубликовали рейтинг компаний, которые внесли наиболее ощутимый вклад в развитие мебельной отрасли. Признанием успехов фабрики и ее достижений называет лидирующие позиции в рейтинге креативный директор компании «Мария» Денис Юдин.

Эксперты отмечают существенный прорыв, который удался в последние годы отраслевым игрокам. В частности, объем строительных и интерьерных товаров в 2023 году в денежном выражении составил 2,8 трлн руб. (+12%). По мнению аналитиков, к 2028 году следует ожидать удвоение указанного показателя. Иными словами, данный сегмент имеет огромное значение для рынка.

В лонг-лист эксперты поместили 148 компаний-участниц строительно-интерьерной выставки MosBuild.

«Мария» в нынешнем году участвовала в крупных выставках — ARTDOM и MosBuild. На каждой из них стенд компании становился лучшим. Сейчас производитель уделяет повышенное внимание продвижению российского дизайна и поддержке отечественных специалистов.