Компания Meco Limited выпускает современные солнечные установки для майнинга криптовалют

Компания Meco Limited (mecobit) представила долгожданную полностью солнечную энергетическую систему (солнечную энергосистему с потрясающе эффективным резервированием и установками для майнинга криптовалют) на элитном мероприятии в Технологическом бюро Гонконга в августе 2022 года.

Комплект компактных солнечных панелей M4000 представляет собой один из самых запоминающихся образцов криптооборудования на солнечной энергии в мире. Необходимое оборудование для поддержания работы ключевых устройств, таких как бытовая техника, сушильные аппараты, насосы для бассейнов, зарядные станции для электромобилей и даже установки для майнинга криптовалют. Мы ищем выход из глобальных проблем, связанных с побочными продуктами использования ископаемых видов топлива, высоким уровнем потребления электроэнергии. «Это улучшает наш подход к воображению и планированию. Кроме того, этот прогресс должен иметь смысл для клиента», — заявил глава компании MECO LIMITED Б. Франчи (B. FRANCI).

Поскольку контролируемый хешрейт на солнечной энергии представляется легко достижимым, многие видят в потенциальном использовании возобновляемой энергии для майнинга биткоина круг благоприятных возможностей. Компания Mecobit стимулирует развитие криптовалютного майнинга, позволяя использовать устойчивые источники электроэнергии. Самая дешевая электроэнергия, которую можно представить, будет способствовать тому, что больше задач будет использовать исключительно экологически чистые источники, такие как солнечная энергия.

Основные характеристики наших установок для майнинга:

Стойка Meco:

Производительность: BTC-4850 TH/s, ETH/ETC-20000 MH/s

Расчет: SHA256, Ethash

8 x Nvidia RTX 3090 (с гарантией)

2 x майнинговые рамы/полки

Полностью модульные источники питания 3 x 930 Вт 110-220 В.

Майнинговая установка M100:

Хешрейт: BTC 450TH/s, ETH/ETC 2000MH/s

Мощность: 1400 Вт

Расчет: SHA256, Ethash

Подключение: Ethernet/беспроводное

Майнинговая установка M200

Хешрейт: BTC 650 TH/s, ETH/ETC 2300 MH/s

Мощность: 1800 Вт

Расчет: SHA256, Ethash

Подключение: Ethernet/беспроводное

Информация о компании Mecobit

Компания была основана в 2015 году с намерением создать и продемонстрировать миру майнинг цифровых валют на солнечной энергии, и в зависимости от предпочтений майнера могут использоваться инновационные технологии Ethash, SHA-256 или Scrypt. По словам этой организации, это самый первый на земле проект по майнингу цифровой валюты с использованием солнечной энергии. «Нам необходимо революционизировать бизнес по производству солнечных зарядных устройств, обеспечив большее количество электроэнергии по более разумной цене, чем это считалось возможным в последнее время», — Б. Франчи (основатель компании). Компания Mecobit со штаб-квартирой на Chiswick High Road в Лондоне (Великобритания) имеет свои представительства в различных городах по всему миру, включая США.