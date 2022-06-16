Компания Microsoft представила приложение Viva Sales для сотрудников отделов продаж

Компания Microsoft Corp. объявила в четверг о запуске нового приложения Microsoft Viva Sales для сотрудников отделов продаж. Viva Sales обогатит любую систему CRM данными о вовлеченности клиентов из Microsoft 365 и Microsoft Teams. Используя технологии искусственного интеллекта, приложение также предлагает персонализированные рекомендации и идеи, благодаря которым сотрудники отделов продаж будут иметь более полное представление о своих клиентах. Это поможет им эффективнее персонализировать свои взаимоотношения с клиентами, ускорив тем самым процесс заключения сделок.

В современном гибридном мире работники требуют от своих работодателей большего, начиная с используемых ими инструментов и заканчивая рабочими часами и местом работы. Это особенно актуально для сотрудников отделов продаж. Viva Sales позволяет менеджерам по продажам извлекать идеи из Microsoft 365 и Teams, избегать ручного ввода данных и получать рекомендации и напоминания на основе искусственного интеллекта, и все это в процессе работы. Viva Sales оптимизирует рабочий опыт менеджеров по продажам, предлагая идеи в правильном контексте в уже используемых инструментах, что экономит время и предоставляет организации более полное представление о клиенте.

«Будущее продаж — это не новая система. Она предлагает необходимую менеджерам по продажам информацию в нужное время, с нужным контекстом и в тех инструментах, которые они знают, с целью оптимизации рабочего опыта, — заявил исполнительный вице-президент и коммерческий директор Microsoft Джадсон Альтхофф (Judson Althoff). — Наша цель заключалась в том, чтобы предоставить менеджерам по продажам возможность проводить больше времени со своими клиентами, и мы сделали это, переосмыслив опыт продаж с Viva Sales».

«Менеджеры по продажам полагаются на цифровые инструменты для совместной работы и повышения производительности для взаимодействия с клиентами и заключения сделок, но многое из того, что они узнают с помощью этих инструментов, не доходит до CRM, — заявил основатель и управляющий директор The 56 Group Пол Гринберг (Paul Greenberg). — Microsoft решает эту задачу, предлагая решение, дополняющее CRM. Viva Sales автоматизирует объемную работу, фиксирует важную информацию о клиенте и помогает менеджерам по продажам выполнять свои задачи».

Приложение Viva Sales основано на платформе Microsoft Viva, которая была запущена в прошлом году. Viva представляет собой интегрированную платформу для работы сотрудников, вобравшую в себя средства связи, знания, обучение, цели и идеи для того, чтобы каждый сотрудник и команда могли максимально хорошо справляться со своими задачами, где бы они ни находились. Приложение Viva Sales, разработанное специально для менеджеров по продажам, стало первым приложением Viva для сотрудников конкретной должности.

Viva Sales предоставляет менеджерам по продажам инструменты для выполнения их работы, а также информацию, необходимую для руководителей отдела продаж. В процессе работы менеджеры по продажам могут помечать клиентов в Outlook, Teams и программах Office, в том числе Excel, а Viva Sales будет автоматически фиксировать эти пометки в качестве записи о клиенте со всеми сопутствующими уровнями данных. Возможность автоматического ввода данных о вовлеченности клиентов такого уровня ранее была недоступна. Эти данные можно легко передавать другим участникам команды в процессе совместной работы в программах Office и Teams, не делая новых запросов и не просматривая информацию в CRM.

Опираясь на данные и искусственный интеллект, Viva Sales рекомендует дальнейшие шаги для продвижения клиента по каналу продаж, ранжирует рабочие задачи и последующие действия, а также предоставляет менеджерам по продажам доступ к полной истории и материалам по взаимодействию с клиентами. Информация о клиентах в режиме реального времени обеспечивает более глубокое понимание того, где именно находится каждый клиент в процессе покупки и как направлять отношения.

Viva Sales также предлагает рекомендации на основе искусственного интеллекта, позволяющие менеджерам по продажам повысить их вовлеченность в работу с клиентами, оптимизируя последующие действия с помощью подсказок о следующих шагах, удобных напоминаний и рекомендаций по ускорению и закрытию новых сделок. В приложении Viva Sales используется представленный в прошлом году функционал Context IQ для обеспечения доступа к необходимому контенту во всех приложениях и службах Microsoft, таких как Dynamics 365 и Microsoft 365, что позволяет менеджерам по продажам экономить время и не сбиваться с курса.

Viva Sales представляет собой новый вид приложения для оптимизации рабочего процесса менеджеров по продажам. Microsoft предлагает уникальное решение, если сравнивать с приложениями для повышения производительности и взаимодействия, которые уже используются сотрудниками.