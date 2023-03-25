Компания Miral объявила об открытии тематического морского парка SeaWorld в Абу-Даби

Компания Miral, ведущая компания по созданию тематических парков и развлечений в Абу-Даби, объявила, что тематический морской парк SeaWorld Abu Dhabi откроет свои двери для посетителей 23 мая 2023 года. Тематический морской парк нового поколения расскажет захватывающую историю Единого океана, раскрывающую взаимосвязь между жизнью на Земле и океаном. Морской парк SeaWorld Abu Dhabi подарит увлекательные и захватывающие впечатления для всей семьи в восьми уникальных тематических зонах, где посетителей ждут встречи с животными, захватывающие аттракционы, вдохновляющие развлечения, а также эксклюзивные рестораны и магазины.

Восемь тематических зон крытого морского парка SeaWorld Abu Dhabi, созданного компанией Miral в партнерстве с компанией SeaWorld Parks & Entertainment, расположены на пяти уровнях общей площадью около 183 000 кв. м, а в зоне Безбрежного океана будет самый большой и просторный в мире многовидовой аквариум. Этот инновационный аквариум будет содержать более 25 миллионов литров воды и станет динамичной средой обитания для более чем 68 000 морских животных, включая акул, рыб, скатов и морских черепах. В тематическом морском парке в Абу-Даби на острове Яс в общей сложности будет более 100 000 морских животных, включая 150 видов птиц, рыб, млекопитающих и рептилий. Места обитания в каждой зоне парка SeaWorld Abu Dhabi были спроектированы с применением самых современных технологий и высочайших стандартов защиты животных.

Divers inside the Endless Ocean Realm of SeaWorld Abu Dhabi announcing the Marine Life Theme Park’s opening date

Председатель правления компании Miral, Его Превосходительство Мохамед Халифа Аль Мубарак (Mohamed Khalifa Al Mubarak), заявил: «Мы рады объявить об открытии парка SeaWorld Abu Dhabi в мае этого года и гордимся нашим сотрудничеством с компанией SeaWorld Parks & Entertainment, которое позволило создать тематический морской парк нового поколения в этом регионе, в Абу-Даби на острове Яс. В рамках нашего обязательства по проведению Года устойчивого развития этот морской парк станет воплощением наследия шейха Заида и его глубокого уважения к природе и ее красоте, а также сыграет ключевую роль в повышении осведомленности об окружающей среде и защите морской флоры и фауны в Абу-Даби, ОАЭ и в регионе в целом. Благодаря своим инновационным программам и ультрасовременным объектам парк SeaWorld Abu Dhabi призван заинтересовать новое поколение защитников природы и ученых, изучающих морских обитателей, и привить им более глубокое понимание мира природы. Открытие парка SeaWorld Abu Dhabi ознаменует новую захватывающую главу в истории деятельности на острове Яс и в Абу-Даби, направленной на развитие туризма, демонстрацию действительно уникальных предложений эмирата и его позиционирование как одного из лучших мировых туристических направлений».

Спроектированные в соответствии со стандартами Ассоциации зоопарков и аквариумов (AZA) и некоммерческой организации American Humane места обитания морской фауны нового поколения в парке SeaWorld Abu Dhabi отличаются новейшим дизайном и технологиями, которые позволят животным жить в динамичной среде обитания вместе с другими рыбами, птицами и животными так же, как они живут в дикой природе. Другие части парка спроектированы для гибкого обеспечения благополучия животных, позволяя специалистам по уходу за животными парка SeaWorld Abu Dhabi воссоздавать социальные сезонные модели для таких животных как моржи. Уникальные системы, такие как усовершенствованная система освещения для животных (AALS), воссоздают циклы дня и ночи и сезонные световые циклы, а также обеспечивают здоровый свет полного спектра, а система жизнеобеспечения животных (ALSS) управляет качеством воды для разнообразных видов рыб и млекопитающих, живущих вместе в динамичной среде. Эти системы являются одними из передовых достижений парка SeaWorld Abu Dhabi.

Председатель компании SeaWorld Parks & Entertainment Скотт Росс (Scott Ross) поделился своими мыслями по этому поводу, заявив: «Мы очень рады сообщить, что долгожданное открытие парка SeaWorld Abu Dhabi состоится в ближайшее время. Для нас великая гордость и честь открыть наш первый парк морской парк SeaWorld за пределами Соединенных Штатов с такими динамичными и инновационными партнерами, как компания Miral и ОАЭ. Только благодаря нашим партнерам, их непоколебимой поддержке и приверженности открытие этого прекрасного парка на острове Яс стало возможным. В течение многих лет всемирно известная команда специалистов по уходу за животными, ученых и инженеров компании SeaWorld работала совместно с передовой командой компании Miral, ведущими архитекторами и дизайнерами над созданием морского парка SeaWorld нового поколения. Благодаря основополагающему принципу проектирования компании SeaWorld, в основе которого лежит благополучие животных и забота о них, морской парк SeaWorld Abu Dhabi установит новые стандарты передового опыта для тематических морских парков во всем мире. Результат получился обогащающим и иммерсивным не только для животных, но и для наших гостей. Во всех восьми тематических зонах захватывающая история Единого океана оживает благодаря проекту, имитирующему естественную и динамичную среду океана, а увлекательные и познавательные впечатления вдохновляют гостей всех возрастов интересоваться будущим нашего океана.

Парк SeaWorld Abu Dhabi рассказывает гостям о взаимосвязи всего живого на Земле и нашего океана на объединяющем маршруте ЕДИНОГО ОКЕАНА с остановками в тропиках, в скалистых прибрежных районах на северо-западе Тихого океана и в Персидском заливе, в открытом океане и его небольших экосистемах. Расположенная в центре парка зона Единого океана служит отправной точкой для посещения других зон парка и включает захватывающую мультимедийную инсталляцию Единый эпичный океан, которая транслируется на панорамный экран с обзором на 360°. Из этой зоны также можно заглянуть в Центр ухода за животными — сердце парка SeaWorld Abu Dhabi. Там гости могут понаблюдать за ветеринарами и специалистами по уходу за животными, обеспечивающими животным из парка круглосуточный уход, плановые осмотры и лечение в случае необходимости.

Путешествие гостей начинается в зоне ОКЕАН АБУ-ДАБИ, где они окажутся на мелководье Персидского залива, чтобы узнать больше об исторических традициях мореплавания в ОАЭ, связанных с жемчужным промыслом. Зона ОКЕАН АБУ-ДАБИ позволит гостям увидеть местных животных, которые обитают в эмирате и ближайшем регионе. В этой зоне можно посетить несколько ресторанов, включая Matbakh Ummi, фирменный ресторан с арабской кухней, а также магазины на Базаре, отдающие дань уважения наследию Абу-Даби и его глубокой связи с Персидским заливом. Кроме того, зона Океан Абу-Даби станет отправной точкой для гостей, желающих принять участие в интерактивной игре на территории парка SeaWorld Abu Dhabi — S· E· A Guardian.

В СЕВЕРНОМ И ЮЖНОМ ОКЕАНЕ находятся две уникальных зоны, которые переносят посетителей от ледяных просторов АНТАРКТИДЫ в богатую биоразнообразием тундру АРКТИКИ, показывая, что эти разные и экстремальные среды Северного и Южного океана являются важной частью Единого океана. В этих зонах гости могут посетить живописную деревню Юхани и ее гавань, иллюстрирующие жизнь на Северном полюсе, и увидеть моржей, исследующих свою динамичную современную среду обитания. Самая холодная зона также воссоздает температуру, которую можно найти в полярных регионах нашей планеты, создавая среду, подходящую для таких животных, как пингвины и моржи. В зоне Северного и Южного океана гости могут насладиться захватывающей поездкой, побаловать себя ресторанами, побродить по магазинам и посетить огромное исследовательское судно, на борту которого находится интерактивное оборудование, позволяющее узнать больше об этих разнообразных регионах и их обитателях.

При посещении зоны МИКРО-ОКЕАНА, где посетители испытают на себе океанские приливы и отливы и почувствуют себя уменьшенными до размеров планктона, малое становится БОЛЬШИМ и ВАЖНЫМ. В этой зоне гости имеют возможность исследовать маленькие чудеса океана, окунувшись в буйство красок и захватывающий дизайн, который подчеркивает жизненно важную роль самых маленьких морских обитателей океана. В зоне Микро-океана есть развлечения для всей семьи, игровые зоны для малышей, причудливые персонажи и исполнители, развлекательная торговая точка и динамичные эксперименты, которые отправят юных исследователей в незабываемое образовательное путешествие.

После малых чудес океана расположена общирная зона БЕЗБРЕЖНОГО ОКЕАНА. Здесь находится самый большой в мире многовидовой аквариум, потрясающие смотровые площадки и прекрасный вид из 20-метрового окна в морской пещере, метко названного «Бесконечная перспектива». Возможности этой зоны поистине безграничны. В этой невероятной среде обитания будет более 68 000 животных, включая акул, скатов, угрей и многих других, которые вдохновят гостей на изучение бесконечной красоты и разнообразия огромного океана. В зоне Безграничного океана расположены восхитительные рестораны, включая ресторан высокой кухни с завораживающим видом на аквариум, а также магазин.

Погрейтесь под теплым солнцем на песчаных берегах ТРОПИЧЕСКОГО ОКЕАНА, самого большой тематической зоны парка SeaWorld Abu Dhabi с великолепным многообразием красок, танцующими водопадами и кристально чистой лагуной. В зоне Тропического океана гости смогут увидеть дельфинов, фламинго и тропических птиц, включая туканов, в их пышном вольере в тропическом лесу. В зоне Тропического океана также имеются американские горки, магазины и изысканные рестораны с множеством смотровых площадок как над, так и под водой.

Переместившись из залитых солнцем тропиков на суровый Тихоокеанский Северо-запад США, гости окажутся в зоне СКАЛИСТОГО БЕРЕГА, которая приглашает в красивую зарытую бухту с отдыхающими морскими львами и предлагает уникальную возможность пообщаться с этими животными. Зона Скалистого берега не такая холодная, как Арктика и Антарктика, и представляет динамичные места обитания для морских львов с климатом, воссоздающим условия северо-западной части Тихого океана. В этой зоне также находится стилизованная закусочная на набережной.

По соседству с парком SeaWorld Abu Dhabi находится центр Yas SeaWorld Research & Rescue Yas Island, Abu Dhabi который является первым в своем роде специализированным научно-исследовательским центром в этом регионе по изучению, спасению, реабилитации и возвращению морских животных в их естественную среду обитания и выступает центром передовых знаний о морской природе в ОАЭ и ближайшем регионе. Центр Yas SeaWorld Research & Rescue открылся в феврале 2023 г.