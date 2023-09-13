Компания P.F. Chang’s расширяет географию своего присутствия за счет ресторанов в Индии

В рамках непрерывного процесса расширения своей деятельности по всему миру компания P.F. Chang’s® объявила о начале работы нового ресторана в Бангалоре, а также о своих планах открыть новые рестораны в Мумбаи и других городах Индии, благодаря чему в этой стране будет впервые представлена всемирно известная кухня P.F. Chang’s, основанная на блюдах из Азии.

«Мы очень рады приветствовать Индию в качестве следующей страны в нашей глобальной сети», — отметила Кристен Бриде (Kristen Briede), президент компании Global Brands & Retail, являющейся дочерней компанией P.F. Chang’s. «По мере того как мы приближаемся к 30-летнему юбилею нашей деятельности, мы осознаем, что сейчас самое время инвестировать в рост компании, одновременно предоставляя услуги P.F. Chang еще большему количеству гостей».

Вдобавок к услугам, предоставляемым партнерами-франшизополучателями, компаниейGourmet Investments Private Limited (GIPL), семейным офисным бизнесом Бхарти (Bharti Family Office Business) и HMSHost, дочерней компанией Dufry Group, компания P.F. Chang с гордостью предлагает местным жителям и путешественникам из Индии еще больше разнообразных блюд. 3 сентября первый ресторан под управлением компании HMSHost открылся в терминале 2 Международного аэропорта Бангалор, что обеспечило путешественникам возможность посещать первоклассные рестораны. Согласно проведенным в этом году оценкам, расширение деятельности компании P.F. Chang также коснется Мумбаи за счет открытия совершенно нового бистро под управлением компании GIPL. В 2024 году один из франшизополучателей, компания GIPL, также планирует открыть новые рестораны в Национальном столичном регионе Дели.

Хотя каждая страна и культура являются уникальными, целью компании P.F. Chang является создание соответствующих всем нормам современных ресторанов, которые бы удовлетворяли требованиям всех гостей по всему миру. Компания P.F. Chang’s открыла свои первые зарубежные рестораны в 2009 году в Мексике и Кувейте, и с тех пор она открыла более 90 ресторанов в 22 странах мира, включая более 200 ресторанов в США. Каждое из этих заведений, будь то полномасштабный ресторан Bistro, Flagship, P.F. Chang’s To Go (концептуальный ресторан гибридного типа) или альтернативное заведение, включает в себя уникальные элементы дизайна, дополняющие меню блюд, приготовленных без применения полуфабрикатов.

Штат компании включает в себя более 25 000 сотрудников, работающих в самой компании и в компаниях-франшизополучателях по всему миру. При этом компания P.F. Chang’s продолжает наращивать темпы расширения и роста в глобальном масштабе, ориентируясь на новые международные рестораны в Европе, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Перечень дополнительных ресторанов, открытие которых запланировано на 2023 и 2024 годы, включает в себя заведения в Гайане, Международном аэропорту Солт-Лейк-Сити, Международном аэропорту Сиэтл-Такома, а также на базе ВВС Шепард, расположенной неподалеку от города Уичито-Фолс (шт. Техас, США).

«По мере того как мы продолжаем расширять свой международный бизнес и наше присутствие на новых рынках, мы с нетерпением ожидаем установления долгосрочных партнерских отношений с новыми франшизополучателями и стремимся непрерывно обеспечивать руководство и поддержку», – заявил Рафик Фароук (Rafik Farouk), старший директор по развитию бизнеса компании P.F Chang’s.

Компания P.F. Chang’s сотрудничает с инвесторами по всему миру в целях расширения возможностей в области развития с открытием новых ресторанов как в традиционных, так и в нетрадиционных местах (например, в аэропортах, в казино, на военных базах). P.F. Chang’s осознает, что инвестирование – это эмоциональное увлечение, и именно поэтому эта компания стремится непрерывно предоставлять своим партнерам-франшизополучателям рекомендации и первоклассную поддержку.