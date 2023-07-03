Компания Palantir установила сотрудничество с теннисисткой Элиной Свитолиной

Компания Palantir Technologies Inc. объявила о своей поддержке украинской профессиональной теннисистки и благотворительницы Элины Свитолиной. Партнерство с Элиной расширяет обязательства компании Palantir по поддержке ее непрерывных усилий по расселению беженцев и содействию реализации дополнительных проектов по восстановлению.

Спонсорская поддержка Элины — игрока с самым высоким рейтингом в истории Женской теннисной ассоциации Украины — является первой спонсорской поддержкой такого рода для компании Palantir. Эта спонсорская поддержка, также будет поддерживать Фонд Элины Свитолиной, созданный в 2019 году. Первоначально Фонд помогал и поощрял украинскую молодежь посредством стипендий, программ и специальных мероприятий. Затем Фонд переориентировался на оказание необходимой поддержки молодым украинским теннисистам и их семьям, переводя их в европейские теннисные академии и помогая им безопасно осуществлять свои мечты в области тенниса.

Как посол в рамках инициативы United24 Элина занимается программой «Отстроить Украину» (Rebuild Ukraine). Она принимала участие в многочисленных проектах по восстановлению, в том числе в отстройке жилого дома, в котором проживает более 100 украинских семей. Гуманитарная деятельность Элины ориентирована на оказание помощи в восстановлении ее родной Украины, и в достижении этой цели помогают технологии компании Palantir на местах по всей стране. Сотрудничество с Элиной расширяет отношения Palantir с Украиной.

«Сотрудники Palantir гордятся тем, что поддерживают Элину и ее работу на благо Украины, — заявила Лиза Гордон (Lisa Gordon), руководитель отдела глобальных коммуникаций и бренда Palantir. — Мы едины в нашей поддержке и приверженности народу Украины, и очень рады потенциальному результату этого партнерства».