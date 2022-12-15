Компания Pedrosa Richardson, занимающаяся коммуникациями с инвесторами, будет обслуживать глобальные листинговые компании из Лондона

Компания Pedrosa Richardson, занимающаяся связями с инвесторами и финансовыми коммуникациями, начала международные торги в Лондоне с целью поддержки ведущих мировых компаний, зарегистрированных на бирже.

Company principals Max Richardson and Ramon Pedrosa-Lopez. (PRNewsfoto/Pedrosa Richardson)

Компания уже привлекла полдюжины зарегистрированных на бирже организаций в качестве первоначальных клиентов и намерена развивать свои прочные партнерские отношения с ключевыми фондовыми биржами, включая OTC Markets, где она квалифицирована как поставщик премиум-класса в области отношений с инвесторами, а также Euronext, Aquis в Лондоне и BIVA в Мексике.

Миссия компании состоит в укреплении авторитета публичных корпораций и распространении финансовой информации о них среди инвесторов на американском, британском и европейском рынках, что способствует росту и повышению стоимости.

Штаб-квартира Pedrosa Richardson находится в Лондоне, а представительства — в Нью-Йорке (США); Мадриде (Испания), откуда компания курирует свою деятельность в ЕС; и Алматы (Казахстан), где она работает над развитием своих услуг в Центральной Азии и странах СНГ.

«Мы считаем, что ключевым отличием публично торгуемых корпораций, помимо прочного финансового положения, является наличие сильной публичной репутации. Усилия по развитию коммуникаций с инвесторами очевидно способствуют повышению рыночной стоимости на сегодняшних рынках капитала», — сказал Макс Ричардсон, директор компании. «И наш растущий список клиентов говорит о многом», — добавил он.

Руководство Pedrosa Richardson разработало проверенный годами подход, заключающийся в сочетании стратегических и технологических решений для консультирования высшего руководства и советов директоров эмитентов, зарегистрированных на бирже, и компаний, готовящихся к IPO с планами по выходу на международные рынки капитала.

Используя гибкую, быстро развивающуюся и цифровую модель, основатели фирмы исходят из того, что для коммуникаций с инвесторами и IR-стратегий необходимы знания в области искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных.

Руководители компании, Рамон Педроса-Лопес и Макс Ричардсон, являются специалистами в своих областях, имея более четырех десятилетий совокупного опыта разработки и проведения кампаний для эмитентов, зарегистрированных на LSE, OTC Markets, Euronext и других рынках капитала.

Педроса считается одним из лучших стратегов в отрасли, его идеи были опубликованы в The New York Times и Forbes. Он консультировал частные корпорации по вопросам связи с общественностью и IR-стратегий и работал в Лондоне, Гонконге, Токио, Мадриде, Валлетте, Джакарте, Куала-Лумпуре и Мехико. Он обладает самой высокой квалификацией, которую только можно получить в IR-индустрии.

Ричардсон прочно утвердился в индустрии коммуникаций, координируя глобальные усилия по повышению авторитета эмитентов NASDAQ, отмеченных наградами европейских банков, инфраструктурных конгломератов, а также международных энергетических и горнодобывающих корпораций.