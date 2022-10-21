Компания Quick Resto помогла выпускнику детского дома попасть на обучение в международный университет

Мечты сбываются: благодаря компании Quick Resto выпускник детского дома учится в международном университете.

В начале осени подопечный фонда «Анна Помогает» 20-летний Александр Игнашенко выиграл грант на обучение в международном университете SWISSAM. Уже больше месяца Саша успешно учится на курсе «Менеджмент ресторанного бизнеса». Вот что он сам говорит про своё обучение:

— Объем информации очень большой, но мне нравится сам процесс обучения. Особенно приятно, что многое можно сразу применять на практике в «СПЭШЛ». Информация, которую дают в университете, – прикладная. Например, лекция по управлению человеческими ресурсами дала мне понять, почему я так устаю, как более грамотно распределять свои ресурсы в работе и за ее пределами. Благодаря лекциям по маркетингу стало понятнее, зачем нужен бренд, почему важно вести социальные сети, как реклама и проведение разных акций могут способствовать увеличению гостевого потока. Мои однокурсники – очень интересные люди. Общаясь с ними, я тоже черпаю много информации, создается новая картина мира. У большинства из них есть работающий бизнес, кто-то только собирается открывать. Я очень благодарен компании Quick Resto, которая организовала конкурс среди выпускников детских домов. Это реальный шанс и отличная возможность шагнуть в большую жизнь, освоив любимую специальность.