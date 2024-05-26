Компания «Р7» завершила обновление «Р7-Команда»

Технологии
26 мая 2024

Модуль видеоконференцсвязи «Р7-Команда» от компании «Р7» получил масштабное обновление. Отныне сервер и десктопный клиент «Р7-Команда» поддерживают возможность осуществления выборочных звонков: участники будущей беседы могут быть выбраны перед групповым звонком.

Административная панель дополнена отображением списка групповых чатов, которые можно искать по названию. Можно также вести поиск чатов с участием определенного пользователя. Появилась возможность просмотра списка участников определенного чата в разделе «Групповые чаты», равно как добавление новых участников и присвоение им ролей, делегирование прав администратора и т.д.

Отображение индикатора качества канала связи предусмотрено в шапке окна звонка. Только активные участники конференции (то есть те, у кого включены камера или микрофон) теперь отображаются для групп с модерацией для пользователей в роли «Докладчик». Также предусмотрена возможность переключения между медиапотоками участника звонка.

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