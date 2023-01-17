Компания SearchBlox отмечена в Gartner® Magic Quadrant™ for Insight Engines 2022 

SearchBlox Software, Inc, компания, создающая интуитивно понятные и интеллектуальные корпоративные поисковые системы на основе технологий с открытым исходным кодом, была отмечена в рейтинге Gartner® Magic Quadrant™ for Insight Engines 2022. Компания SearchBlox получила признание за свою способность к реализации и полноту видения.

Поисковые инструменты на основе искусственного интеллекта улучшают качество работы сотрудников (EX) и обслуживания клиентов (CX), особенно в государственных и финансовых учреждениях, организациях в сфере технологий и здравоохранения в Северной Америке.

«Мы рады присоединиться к Gartner® Magic Quadrant™ for Insight Engines 2022», — заявил Тимо Селварадж, руководитель отдела контроля производства компании SearchBlox. «Мы рассматриваем это как признание нашего неустанного стремления к раскрытию ценных организационных качеств и одновременному повышению качества обслуживания конечных пользователей. Наш набор инструментов SearchAI, таких как SmartSuggest™ и SmartFAQs™, обеспечивает надежную функциональность с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, отвечающим современным требованиям рынка».

«По мере увеличения количества источников информации, доступ к действительно значимой информации усложняется», – добавляет д-р Джон Льюис, директор по знаниям в SearchBlox. «Именно поэтому наша стратегия ориентирована на использование искусственного интеллекта для автоматического улучшения самого контента. Современный корпоративный поиск должен выходить за рамки совпадающих запросов. Для принятия решений конечным пользователям нужен контекст и направление. Именно это и обеспечивает наша продукция».