Компания Shanghai Electric запустила производство нового ветрогенератора

10 июня с производственной линии на заводе в Путяни сошел первый ветрогенератор EW8.X-230 компании Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. (Shanghai Electric), что стало новой вехой на китайском рынке паритетной оффшорной ветроэнергетики.

Модель EW8.X-230, основанная на платформе Poseidon, представляет собой генератор, предназначенный для работы на средних и низких скоростях ветра, которые обычно наблюдаются чуть выше поверхности моря у береговой линии Китая, а также для различных нагрузок, создаваемых на оборудование в зависимости от направления ветра.

Несмотря на низкую среднюю скорость ветра, генератор обеспечивает экономичное решение для использования ветра в качестве энергетического ресурса, обеспечивая таким образом вклад в развитие ветроэлектростанций и помогая Китаю достичь целевого пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности в эпоху оффшорного паритета.

Платформа Poseidon, основанная на 10-летнем опыте работы компании Shanghai Electric с оффшорными платформами, известна своей передовой конструкцией лопастей, надежной системой рыскания, эффективной системой охлаждения с низким энергопотреблением, а также оптимальной электрической системой. Хорошо зарекомендовавшие себя решения компании в области производства, транспортировки и технического обслуживания также обеспечивают прочную основу для надежной платформы. Благодаря высокоинтегрированной технологии полупрямой приводной цепи нового поколения, разработанной компанией Shanghai Electric, эта платформа обеспечивает значительное сокращение расходов на киловатт-час на протяжении всего жизненного цикла ветроэлектростанций.

Система оснащена 100-метровыми лопастями из углеродного волокна и технологией интеллектуальных роликовых датчиков и обеспечивает управление цифровым проектированием, производством и эксплуатацией и техническим обслуживанием на протяжении всего жизненного цикла. Благодаря новейшей системе управления LeapX, ветрогенератор EW8.X-230 сокращает рабочую нагрузку всей системы, обеспечивая интеллектуальное взаимодействие с системой Fengyun, разработанной компанией Shanghai Electric, для непрерывного повышения коэффициента использования и количества вырабатываемой электроэнергии для клиента.

Если исходить из среднегодовой скорости ветра 7,5 метра в секунду, система может вырабатывать 28 миллионов кВт·ч ежегодно, удовлетворяя годовой спрос на электроэнергию 14 500 домохозяйств при сокращении потребления угля почти на 10 000 тонн и выбросов углекислого газа на 24 000 тонн.

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) — крупный интегрированный производитель оборудования, специализирующийся на энергетическом, промышленном оборудовании и интеграционных услугах. Компания стремится предоставлять клиентам решения для интеграции технологий и систем с использованием «зеленых», экологически чистых, интеллектуальных и интернет-технологий. Продукция Shanghai Electric включает в себя оборудование для угольной энергетики и сопутствующие системы, оборудование для газовой энергетики и атомных электростанций, ветроэнергетическое оборудование, оборудование для накопления энергии, лифты, электродвигатели больших и средних размеров, интеллектуальное производственное оборудование, промышленный Интернет, средства защиты окружающей среды и инженерные и сервисные решения в сфере автоматизации.