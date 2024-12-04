Компания Smartmi представила новый испарительный увлажнитель 3lite 

Компания Smartmi, новатор в области модернизации бытовой техники, объявила о выпуске испарительного увлажнителя Smartmi 3lite. Увлажнитель разработан для улучшения повседневной жизни под лозунгом «Умное увлажнение, легкая жизнь». Благодаря увлажнению без тумана, интеллектуальному управлению и удобному дизайну 3Lite обеспечивает 14 часов тихой и эффективной работы с водяным резервуаром емкостью 4 литра.

Увлажнение без тумана идеально подходит чувствительным людям, и эта технология обеспечивает оптимальный уровень влажности без побочных эффектов, вызываемых водяным туманом, для создания более здоровой окружающей среды без аллергенов. Она обеспечивает спокойный ночной сон за счет почти бесшумной работы для умиротворенного, непрерывного отдыха. Благодаря большому водяному резервуару емкостью 4 литра и производительности увлажнения 280 мл/ч модель 3Lite обеспечивает до 14 часов непрерывной работы.

Интеллектуальный режим постоянной влажности автоматически поддерживает выбранную влажность в диапазоне от 30 до 60 %, обеспечивая постоянный комфорт в любой среде. Пользователи могут управлять увлажнителем удаленно с помощью приложения Mi Home или пользоваться функцией голосового управления с помощью умных голосовых помощников, таких как Google Assistance, Amazon Alexa и Yandex Alice, что делает его более удобным, чем когда-либо.