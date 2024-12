Компания Solar N Plus выиграла поставку мощностью 500 МВт   

Компания Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. (Solar N Plus), ведущий производитель солнечных элементов и модулей, подписала знаковое соглашение о поставке высокоэффективных солнечных элементов N-типа мощностью 500 МВт на зарубежный рынок. Эта эпохальная сделка значительно увеличивает глобальную экспансию Solar N Plus, дополнительно укрепляя ее положение в отрасли возобновляемых источников энергии.

Компания Solar N Plus специализируется на технологии N-типа, и ее солнечные элементы и модули N-типа собственной разработки обеспечивают важнейшие преимущества, включая более высокую эффективность преобразования, более низкий температурный коэффициент, превосходное сопротивление световой деградации (LID) и деградации от разности потенциалов (PID), а также снижение потерь от инкапсуляции. Эти преимущества обеспечивают долгосрочную надежность и повышенную выработку энергии, стимулируя рост местной фотоэлектрической отрасли и ускоряя переход на чистую энергию.

«Мы рады сотрудничать с выдающимися местными партнерами для создания передовых фотоэлектрических изделий, которые ускоряют технологический прогресс, — сказала Эшли Ванг (Ashley Wang), вице-президент компании Solar N Plus. — Являясь лидером в области фотоэлектрических технологий, компания Solar N Plus заслужила мировое признание за превосходное качество продукции, эффективность, масштаб производства и возможности НИОКР».

За счет своего технологического опыта и знаний, а также приверженности инновациям компания Solar N Plus продолжает лидировать в секторе возобновляемых источников энергии, создавая надежные и устойчивые фотоэлектрические решения, которые отвечают требованиям быстро меняющегося мирового рынка.

Solar N Plus — это вертикально интегрированный производитель фотоэлектрических элементов, специализирующийся на технологии N-типа. Портфель продуктов компании включает солнечные элементы, модули, проектирование электростанций и интеллектуальные энергетические решения.