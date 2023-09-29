Компания Supermicro отмечает 30-летний юбилей роста, инноваций, ИИ и зеленых вычислений

Компания Supermicro, Inc, производитель решений для искусственного интеллекта и облачных технологий, хранилищ и IoT/Edge, отмечает 30-летие научных исследований, разработок и производства в самом сердце Кремниевой долины. Поскольку искусственный интеллект стал одним из важнейших компонентов организаций всех размеров, Supermicro продолжает играть ведущую роль в предоставлении спектра решений, охватывающих все инициативы и внедрение искусственного интеллекта. Акцент компании Supermicro на сроках вывода на рынок, Building Block Solutions и экологически чистых ИТ привел к снижению совокупной стоимости владения (TCO) для центров обработки данных. Это позволяет организациям быстрее повышать свою производительность. Компания Supermicro стремится стать мировым лидером в области предоставления серверов генеративного ИИ для клиентов.

«Я очень рад успехам Supermicro за 30 лет, поскольку в настоящее время мы поставляем на рынок самые передовые, эффективные решения искусственного интеллекта», – заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Лян. «У нас есть комплексные ИТ-решения. Поставщики облачных услуг и компании могут рассчитывать на Supermicro для удовлетворения всех своих ИТ-требований, включая большие рабочие нагрузки на генеративный ИИ и вычисления логических выводов для любых вертикальных систем. Широкий ассортимент устройств искусственного интеллекта, серверов, хранилищ и периферийных вычислений разработан компанией Supermicro совместно с ведущими технологическими партнерами: NVIDIA, Intel и AMD. Благодаря многочисленным семействам продукции, а также производственным объектам США и по всему миру мы можем быстро доставить тысячи стоек высокопроизводительных серверов клиентам с использованием нашей программы Plug-n-Play в стоечном масштабе. Расширяя свою приверженность экологически чистым вычислениям, я недавно приобрел землю в Кремниевой долине для Green Earth Foundation с целью содействия лесовосстановлению крупных районов по всему миру и снижению последствий изменения климата».

За последнее десятилетие

За последнее десятилетие компания Supermicro разработала и создала энергоэффективные системы, что снижает расходы на эксплуатацию современного центра обработки данных. В настоящее время Supermicro сотрудничает с ведущими компаниями в различных отраслях, включая социальные сети, предприятия по автономному вождению, полупроводниковое производство и исследовательские организации, в целях снижения эффективности энергопотребления (PUE) своего крупного центра обработки данных до примерно 1,06, что ведет к снижению расходов на электроэнергию и снижению совокупной стоимости владения. Значительное сокращение объема э-отходов также достигнуто благодаря использованию компанией Supermicro дезагрегированного подхода к проектированию и решениям PnP для стоечного масштабирования.

Помимо своих хорошо зарекомендовавших себя производственных объектов в Кремниевой долине, Тайване и Нидерландах, Supermicro расширяет свою географию за счет нового завода в Малайзии. Благодаря возможности поставлять более 4000 стоек в месяц Supermicro может быстро поставлять передовые комплексные ИТ-решения по всему миру. Кроме того, разработанная в США программа дает клиентам уверенность в целостности логистических цепей компании Supermicro.

Миссия компании Supermicro в ближайшие годы заключается в разработке строительного блока для центров обработки данных с низким уровнем PUE ®, разработанного совместно с партнерами и клиентами в целях обеспечения жидкостного охлаждения при развертывании 20% центров обработки данных по всему миру. Благодаря жидкому и свободному воздушному охлаждению центры обработки данных могут легко достичь уровня энергопотребления, близкого к 1,06 или даже ниже, что снижает потребность в посадке дополнительных 20 миллиардов деревьев для компенсации углеродных выбросов.

Отзывы лидеров отрасли о компании

Supermicro работает со многими лидерами отрасли, с некоторыми из которых на протяжении 30 лет:

«За последние три десятилетия компания Supermicro добилась значительных успехов в вычислительной сфере. Я очень рад сотрудничеству с Чарльзом и командой Supermicro в целях революционного преобразования архитектуры центров обработки данных за счет ускоренных вычислений и генеративного искусственного интеллекта», – Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA.

«Поздравляем с 30-летием! Supermicro является ценным партнером компании Intel на протяжении десятилетий, и мы с нетерпением ждем выдающихся результатов в будущем», – Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel.

«AMD и Supermicro имеют давнюю историю предоставления передовых вычислительных решений. Я чрезвычайно горжусь обширным ассортиментом решений для центров обработки данных, периферийных вычислений и искусственного интеллекта, которые мы создали вместе, нашим лидерством в сфере высокопроизводительных вычислительных решений и нашей общей приверженностью принципам устойчивого развития. Поздравляем Чарльза и всю команду с потрясающими первыми 30 годами! Я с нетерпением жду ещё большего успеха и влияния в течение последующих 30 лет», – заявила Лиза Су, генеральный директор компании AMD.