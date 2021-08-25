Компания «Сыктывкар Тиссью Груп» вошла в ТОП-50 крупнейших лесопромышленных компаний России по итогам 2020 года

Выручка ОАО «СТГ» за 2020 год составила 7,186 млрд. рублей, что позволило компании уверенно расположиться в списке лидеров отрасли.

Топ-50 крупнейших ЛПК России публикует авторитетное отраслевое издание издание — «Лесная индустрия», деловой журнал для предпринимателей и специалистов лесопромышленных компаний. Участники рейтинга определялись путем оценки объема выручки, полученной по итогам 2020 года, при этом оценивались исключительно компании, в выручке которых доля производства деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции составила более 50%.

По оценкам экспертов издания, вызванный пандемией эконмический кризис 2020 года привел к сокращению в России производства и одновременно – к росту спроса на продукцию ЛПК. По итогам прошлого года совокупная выручка топ-50 компаний ЛПК в нашей стране составила рекордные 763,9 млрд. рублей.

Значительную поддержку отрасли в течение пандемии оказал стабильно растущий спрос на продукцию тиссью. Востребованность у потребителя санитарно-гигиенических изделий и логично следующее за ней повышение спроса на целлюлозу дают уверенность в том, что и в нынешнем году лидеры ЦБП будут наращивать темпы производства.

Однако при этом все более актуальными становятся инициативы устойчивого развития и экотренды: это происходит и из-за ужесточения экологического законодательства РФ, и в то же время – по причине растущей экологической осознанности потребителей.

Актуальные для рынка траектории развития успешно реализуются в бизнесе компании «Сыктывкар Тиссью Груп». Так, с ноября 2020 года в сетях крупнейших российских ритейлеров появилась бумажная продукция бренда Veiro со значком панды — часть средств от ее продажи ОАО «СТГ» передает на природоохранные проекты WWF России. Совместный лицензионный проект российской компании-производителя санитарно-гигиенической продукции и Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF) является первым в сегменте тиссью и призван продемонстрировать, что экологическая, экономическая и социальная устойчивость бизнеса — это целенаправленная работа, изменяющая практику лесопользования в лучшую для природы и людей сторону.

ОАО «Сыктывкар Тиссью Групп» имеет сертификат FSC (Лесного попечительского совета) на все виды сырья — целлюлозу и макулатуру. Продукция СТГ также имеет сертификат FSC: произведена из древесины, которая была заготовлена легально и с соблюдением дополнительных экологических и социальных требований в лесах, где ведется ответственное лесоуправление и бережно относятся к лесным ресурсам.

ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» постоянно увеличивает долю использования в производстве вторичного сырья (макулатуры). Сегодня более 70% продукции компании производится из возобновляемых, переработанных или сертифицированных источников. Перерабатывая макулатуру, ОАО СТГ сберегает ценные природные ресурсы, ежегодно сохраняя от вырубки более 400 тысяч деревьев, а это — 800 гектаров зрелого леса.