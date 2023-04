Компания TCL представила две серии кондиционеров с поддержкой Wi-Fi, функцией IFEEL и самодиагностикой

TCL, ведущий производитель потребительской электроники и второй в мире бренд телевизоров, объявил о запуске продаж двух линеек сплит-систем, а именно серий T-PRO и Elite.

Умные функции

Обе серии поддерживают управление через фирменное мобильное приложение TCL Home App. Контроль осуществляется с помощью TCL Home App или с помощью TCL смарт-ТВ, саундбара через Google Ассистент. Благодаря этому управление кондиционером станет намного удобнее.

Так же как и предыдущие модели, новинки создают комфортную атмосферу благодаря контролю 4-стороннего воздушного потока, равномерно распределяя поток и автоматически регулируя угол наклона жалюзи. Точная температура воздуха контролируется с помощью функции I FEEL.

Серия Elite

Серия инверторных кондиционеров Elite включает две модели: TAC-09CHSA/DSEI-W и TAC-12CHSA/DSEI-W, с мощностью 9000 BTU и 12000 BTU соответственно.

Важная особенность данной серии — это Smart Inverter . Что это значит? Умный инвертор позволяет достигать требуемой температуры намного быстрее и эффективно ее поддерживать, обеспечивая точность температуры до ±1° C при этом снижая потребление электроэнергии на 30 – 60 процентов. Кроме этого, скорость нагрева воздушного потока до 40° C составляет всего 60 секунд, а охлаждения до 18° C — еще меньше, всего 30 секунд.

Серия T — PRO

Вторая серия — T — PRO — продолжает серию неинверторных сплит-систем, с дополнением функции смарт-контроля, системы самодиагностики и фильтров для здоровья. Серия включает три модели: TAC -07 CHSA / TPG — W , TAC -09 CHSA / TPG — W и TAC -12 CHSA / TPG — W , с мощностью 7000, 9000 и 12000 BTU . Эти кондиционеры могут поддерживать комфортную температуру на площади от 20 до 35 кв.м.

Все для комфорта и удобства

Обе линейки кондиционеров оборудованы 4-ступенчатой системой очистки воздуха, где отрицательные ионы кислорода нейтрализуют аллергены, присутствующие в воздухе. Этот эффективный метод успешно используется и в предыдущих сериях кондиционеров TCL. А фильтры здоровья в это же время блокируют внешние загрязнители. Напоминание об очистке фильтров автоматически выводится на дисплей кондиционера.

Еще один бонус — автоматическая перезагрузка. В случае перебоев и внезапного отключения электроэнергии, кондиционер автоматически возобновляет работу в прежнем режиме, благодаря сохранение настроек в программном обеспечении, а жалюзи вернутся в предыдущую позицию, обеспечивая заданное направление потока воздуха.

Обе серии кондиционеров уже появились в магазинах DNS. Сервисная поддержка осуществляется как в официальных центрах по всей России, так и через бесплатную горячую линию 8-800-77-07-888.