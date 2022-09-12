Компания TripAdd объявляет о приобретении Eddy Travels, литовского производителя чатбота

Компания TripAdd, являющаяся поставщиком вспомогательных услуг в группе Blue Ribbon Bags Group, завершила многомиллионное приобретение компании Eddy Travels. Группа Blue Ribbon Bags Group планирует использовать более 300 систем упрощенного обновления ПО по беспроводной сети (OTA) своих партнеров для продвижения инновационного решения TripAdd, а также чатбота на базе ИИ от компании Eddy Travels.

TripAdd будет функционировать в качестве встроенной торговой площадки для реализации вспомогательных услуг и туристических услуг под брендом продавца. TripAdd будет использовать технологию машинного обучения в режиме реального времени для оптимизации пакетов вспомогательных услуг сторонних поставщиков с использованием отдельных данных клиентов. Опыт компании Eddy Travels в области машинного обучения будет способствовать расширению возможностей компании TripAdd, повышению качества обслуживания и качества путешествий в рамках экосистемы TripAdd.

Несколько поставщиков туристических услуг согласились предоставить компании TripAdd скидки, с тем чтобы партнеры могли предлагать своим клиентам дополнительные преимущества. Партнеры, включающие TripAdd в свои процессы бронирования, получат доступ к постоянно растущему хранилищу вспомогательных продуктов, а также к информации в режиме реального времени с информационной панели партнера TripAdd Partner Dashboard.

Компания Eddy Travels продолжит работу со своим чатботом, ориентированным на путешествия, и сменит название своего помощника на EddyAI. Помощник Eddy AI использует технологию машинного обучения для понимания естественного языка и персонализации. Помощник с искусственным интеллектом обрабатывает сообщения пользователей и мгновенно отвечает на наиболее распространенные вопросы клиентов.

Соучредитель и генеральный директор компании Eddy Travels Эдмундас Балчиконис (Edmundas Balčikonis) прокомментировал это событие следующим образом: «Вся команда Eddy Travels с радостью присоединяется к семье TripAdd. Мы уже некоторое время сотрудничаем с командой TripAdd из США, и работать вместе было здорово. Учитывая все возможности, открывающиеся в туристической отрасли, время идеально подходит для слияния. Мы стремимся ускорить восстановление туристической отрасли с помощью вспомогательной площадки TripAdd и технологии помощника с искусственным интеллектом под новым брендом Eddy AI».

«Мы очень рады тому, что к нам присоединяется команда Eddy Travels. Их опыт в области машинного обучения и обработки речи дает огромный импульс нашей команде разработчиков»,— заявил глава Blue Ribbon Bags и TripAdd Габриэль Менкин (Gabriel Menkin). Он также добавил: «Благодаря этому партнерству и внедрению TripAdd мы имеем больше возможностей для представления нашим клиентам лучших в своем классе поставщиков услуг».

Информация о компании Blue Ribbon Bags: Blue Ribbon Bags (BRB) — ведущая в мире служба отслеживания потерянного багажа. Всего за 5 долларов компания BRB находит и ускоряет возврат багажа, утерянного авиакомпаниями. Если багаж не может быть возвращен пассажиру в течение 96 часов, BRB предоставляет пассажиру компенсацию в размере 1000 долларов. Компания BRB обслуживает каждый рейс по всему миру и реализует свои услуги в более чем 90 странах через OTA, TMC, авиакомпании, поставщиков туристического страхования и через кредитные карты.

Информация о компании TripAdd: TripAdd — цифровая торговая площадка для всевозможных путешествий. TripAdd содержит тысячи предложений от крупнейших туристических компаний мира. На основе сведений о поездке клиента компания TripAdd выбирает лучшие предложения и объединяет их в персонализированные пакеты для путешествия со скидками. В пакеты, предоставляемые TripAdd, включены такие туристические продукты, как туры, услуги авиаперелетов, электронные визы и многое другое.

Информация о компании Eddy Travels: Eddy Travels — помощник по путешествиям с искусственным интеллектом и распознаванием голоса, позволяющий людям планировать свои поездки в считанные минуты. Путешественники могут отправлять текстовые или голосовые сообщения помощнику по путешествиям Eddy Travels и мгновенно получать персонализированные предложения о лучших рейсах, отелях, аренде автомобилей и других услугах, связанных с путешествиями. Цифровой помощник доступен в Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Viber, Slack, Line и WhatsApp. Более 4 миллионов человек по всему миру уже воспользовались услугами помощника по путешествиям Eddy Travels Assistant, чтобы за считанные секунды получить предложения и ответы на вопросы.