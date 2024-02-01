Компания Vedanta Aluminium стала самым устойчивым производителем алюминия по версии S&P Global CSA 

Vedanta Aluminium, один из крупнейших мировых производителей алюминия, заняла верхнюю строчку в престижном рейтинге S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2023 в алюминиевой отрасли, обогнав своих глобальных конкурентов в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

S&P Global CSA – это ведущий независимый рейтинг устойчивого развития, который на ежегодной основе оценивает практики, используемые более, чем 10 000 мировых компаний в области устойчивого развития. Vedanta Aluminium получила высокие баллы по оцениваемым критериям, особенно в части биоразнообразия, охране здоровья и труда сотрудников, социальном воздействии, защите прав человека, программ по развитию персонала и управления водными ресурсами.

Vedanta Aluminium взяла на себя обязательство достичь углеродной нейтральности к 2050 году, приняв двойную стратегию сокращения и уменьшения воздействия своего углеродного следа. С точки зрения сокращения компания уделяет основное внимание росту использования возобновляемых ресурсов, улучшая стандарты производства для обеспечения более высокой операционной эффективности и перехода к низкоуглеродным источникам энергии. Для уменьшения воздействия остаточного углеродного следа компания также создает обширные поглотители углеродов за счет интенсивной посадки лесов. Благодаря своей работе компания обеспечивает более широкий глобальный доступ к высококачественному алюминию ответственного производства на благо более экологичного будущего для всех.

Говоря о достижениях, г-н Джон Славен (John Slaven), главный исполнительный директор Vedanta Aluminium сказал: «Мы начали путь трансформации, когда наши обязательства по устойчивому развитию компании превосходят нормативы, существующие для нашего бизнеса, что оказывает положительное влияние на окружающую среду. Первое место в рейтинге S&P Global CSA подчеркивает нашу приверженность полному внедрению практик устойчивого развития по всей нашей цепочки стоимости, от работы с поставщиками до доставки готового продукта. Мы ставим на первое место более эффективное использование ресурсов, увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве, переработку отходов, обеспечивая благополучие наших сотрудников и вступая в долгосрочные партнерские отношения с нашими сообществами для инклюзивного развития. Vedanta Aluminium продолжает создавать наследие экологического планирования и руководства на благо более устойчивого будущего».

Vedanta Aluminium, подразделение Vedanta Limited, – это самый крупный производитель алюминия в Индии, на которого приходится более половины всего производимого в стране алюминия – 2,29 миллионов тонн в 2023 финансовом году