Компания Warwick завершает серию сделок приобретением портфеля «Mozart»

Компания Warwick Investment Group завершила свою крупнейшую на сегодняшний день сделку – приобретение 25 квартир, расположенных в пяти рядом стоящих домах с безусловным правом собственности (фригольд) на Ибури-стрит в Белгравии.

Эти места имеют богатую историю: когда-то на Ибури-стрит жил композитор Вольфганг Амадей Моцарт, а также создатель Джеймса Бонда Ян Флеминг.

Диверсифицированный портфель, получивший подходящее название «Mozart», имеет привлекательное сочетание объектов со значительным потенциалом повышения стоимости за счет реконструкции и расширения существующих жилых помещений.

Портфель «Mozart» характеризуется наличием зданий в Георгианском стиле, превосходным ассортиментом находящихся по соседству объектов розничной торговли, различными размерами квартир и широким выбором вариантов для существующих и будущих арендаторов.

Эта сделка соответствует реализуемой компанией Warwick стратегии по приобретению инвестиций в недвижимость с безусловным правом собственности и потенциалом увеличения стоимости и является выгодным дополнением к уже принадлежащим ей и находящимся неподалеку девяти домам с безусловным правом собственности в огражденном мьюзе на улице Св. Варнавы в Белгравии.

С момента приобретения компания Warwick увеличила число арендаторов, повысила арендную плату и приступила к проектированию для оптимизации объектов с целью долгосрочного перепрофилирования.

Эндру Хрисостому (Andrew Chrysostomou), старший управляющий директор по Великобритании:

«Этим приобретением мы завершаем серию из трех сделок за последние шесть месяцев. Мы продолжаем действовать на опережение, консолидируя активы в центральной части Лондона с целью войти в десятку ведущих частных владельцев столичной недвижимости».

Кейт Ричард (Kate Richard), основатель и генеральный директор: «Такая возможность, как приобретение портфеля «Mozart», выпадает раз в поколение. Эта сделка соответствует нашей стратегии по формированию первоклассного портфеля высококачественных много- и односемейных жилых объектов в центре Лондона. Теперь мы владеем 14 зданиями в Белгравии. Это показывает, что мы заинтересованный, долгосрочный инвестор в этом районе».