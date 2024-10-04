Комплекс российского производства помогает бороться с недобросовестными строителями

Программно-аппаратный комплекс контроля объема грузов (ПАК КОГ) от ГК “Итэлма” все чаще используется на строительных объектах мегаполисов для контроля за вывозом строительных отходов. Разработка российских инженеров – один из методов комплексной борьбы с несанкционированными свалками.

С июня 2024 года в столице нарушения, связанные с вывозом строительных отходов, фиксируются предназначенными для этого камерами, а все участники этого процесса должны быть зарегистрированы в АИС «ОССиГ». За несоблюдение порядка обращения с отходами строительства и сноса (ОСС) предусмотрена административная ответственность.

Чтобы обезопасить себя, строительные компании столицы используют дополнительные методы цифровизации для контроля за перевозкой ОСС. Эффективное решение проблемы разработали в Центре разработки ГК «Итэлма» – комплекс ПАК КОГ, который широко применяется строительными компаниями Москвы и области уже более 4 лет.

ПАК КОГ помогает автоматизировать процессы, практически сводя к нулю возможность человеческой ошибки или намеренного нарушения. Сканер производит фото- и видеофиксацию кузова до и после погрузки/разгрузки. При этом точность измерения объема груза – до 99%. Важно, что ПАК-КОГ работает с российской цифровой платформой AiScan, которая в режиме реального времени и в любой точке мира предоставит доступ к данным о перемещении груза. Само устройство и сопутствующее ПО — исключительно отечественные разработки с максимальной локализацией.

Бесконтактный сканер контроля объема грузов ПАК КОГ уже установлен на более чем 150 объектах приема отходов строительства и сноса. Благодаря использованию этого отечественного решения была проконтролирована перевозка более 120 млн м3 отходов в столице и области.