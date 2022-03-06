Комплексное корпоративное 5G-решение на MWC 2022 демонстрируют STL, VMware и ASOCS

Ведущий отраслевой интегратор цифровых сетей STL и его партнеры — ASOCS и VMWare — запускают первое в отрасли комплексное решение 5G Enterprise, созданное для удовлетворения растущего спроса на развертывание частных корпоративных сетей 5G на территории университетов, промышленных предприятий и площадок для проведения разного рода мероприятий. Корпоративное 5G-решение, представленное на MWC 2022, где компания STL демонстрирует свои новинки из линейки All-in 5G, будет работать на базе радиостанции Garuda с архитектурой 5G O-RAN для наружных и внутренних малых сот, разработанной STL. Кроме того, в решение включены такие технологии, как протокол CYRUS, распределительный и централизованный блоки ASOCS и стек VMware Edge Compute для виртуализации и управления облаком.

Корпоративные сети 5G уже доказали, что они меняют правила игры для бизнеса. Ожидается, что к 2028 году их рыночная стоимость достигнет 14 млрд долларов США. Развертывание будущих сетей 5G будет обеспечиваться за счет подключения к различным видам открытой архитектуры на базе стандартов связи. Такие сети смогут работать в плотных средах, необходимых для бесперебойной работы внутри помещений.

Радиостанция для малых сот Garuda создана для малых, средних и крупных предприятий. К одной радиостанции можно подключить более 30 пользовательских устройств одновременно. Разработанный компанией ASOCS протокол CYRUS представляет собой полностью виртуализированное корпоративное решение на базе O-RAN CU/DU, которое обеспечивает автономное подключение и подключение к сети 5G в одном программном стеке. Стек VMware Edge Compute — это решение для периферийных вычислений, с помощью которого можно создавать, запускать, управлять и защищать собственные приложения на ближней и дальней периферии. STL, ASOCS и VMware предлагают мощное полностью виртуализированное решение для 5G RAN с открытой архитектурой. Его можно использовать локально на серверах общего назначения, размещать вместе с корпоративной ИТ-инфраструктурой на готовых коммерческих серверах общего назначения (COTS), органично вписывать в существующую инфраструктуру предприятия.

В декабре 2021 года компании STL и ASOCS продемонстрировали вариант использования 5G Enterprise в рамках O-RAN Alliance Annual Pluffest, включая взаимодействие радиостанции Garuda с распределительным и централизованным блоками ASOCS.

Рассказывая об особенностях сотрудничества, глава компании ASOCSГилад Гарон (Gilad Garon) отметил: «Вместе с нашими партнерами STL и VMware мы создали надежное комплексное решение для развертывания частных корпоративных сетей 5G. Оно уже стало частью интеллектуального производства и цифровой трансформации Индустрии 4.0. Благодаря протоколу CYRUS®, нашей разработке для виртуальной сети RAN, а также использованию решения Garuda от STL и технологий периферийных вычислений, предоставленных VMware, предприятия смогут легко развертывать высокопроизводительные безопасные сети 5G с возможностью гибкой настройки».

Комментируя новый продукт, вице-президент по стратегии периферийных вычислений компании VMwareМунейб Минхазуддин (Muneyb Minhazuddin) заявил: «Вместе с компаниями STL и ASOCS мы сотрудничаем в области разработки решений для корпоративных сетей 5G, обеспечивающих множество преимуществ для бизнеса. VMware Edge Compute — это специально созданный нами интегрированный стек для виртуальных машин и контейнеров, его помощью можно развертывать и защищать собственные периферийные приложения на периферии. Наша разработка дополняет богатый функционал радиостанции Garuda, поставляемый STL, и протокола CYRUS компании ASOCS, прокладывая путь к более удобной корпоративной связи 5G». Рассказывая о сотрудничестве, главный исполнительный директор Access Solutions компании STL Крис Райс (Chris Rice) сказал: «Подобное сотрудничество свидетельствует о преимуществах открытых сетевых принципов — трое партнеров объединили свои усилия, чтобы предложить рынку мощное решение для реализации корпоративных возможностей 5G по всему миру. Теперь бизнесу доступны надежные и безопасные сети 5G, которые легко масштабировать и модернизировать. С их помощью обеспечивается более высокий уровень сервиса».