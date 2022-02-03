Концерты МАСМ, состоявшиеся в Корее, представит Stay Home with Russian Seasons

Республика Корея стала символом возрождения для фестиваля «Русские сезоны», где осенью состоялась серия мероприятий проекта после длительных каникул. 1 и 3 февраля Stay Home with Russian Seasons покажет трансляции концертов МАСМ – Московского Ансамбля Современной Музыки, которые были подготовлены специально для зрителей онлайн-платформы в рамках программы The 49th PAN Music Festival в Республике Корея.

МАСМ – независимый профессиональный коллектив, объединивший ведущих российских музыкантов – экспертов в области современного исполнительского искусства. Созданный в 1990 году композитором Юрием Каспаровым при непосредственном участии лидера российского авангарда Эдисона Денисова, МАСМ стал первым российским ансамблем, нацеленным на продвижение музыки XX и XXI веков и поддержку современных композиторов.

1 февраля, во вторник, онлайн-платформа представит репертуар МАСМа: как классические современные произведения (авторы София Губайдулина и Филипп Юрель), так и произведения композиторов младшего поколения – Ольги Раевой и Александра Хубеева.

Специально для ансамбля композитор из Кореи Чонгву ИМ (Jongwoo Yim), который является председателем Корейской секции Международного общества современной музыки (International Society for Contemporary Music – ISCM) и художественным руководителем ведущего фестиваля PAN-Festival в Сеуле, сочинил пьесу, которой был открыт концерт.

3 февраля, в четверг, онлайн-платформа покажет «ISCM-Korea & ISCM Russia Composers Concert».

Артисты исполнят произведения, отобранные Российской секцией Международного общества современной музыки (ISCM-Russia) и Корейской секцией Международного общества современной музыки (ISCM-Korea). В результате отбора в программе появились сочинения Sohee Baek из Кореи и Chihchun Lee из Тайваня. Пьесы четырех российских композиторов (Курляндский, Филановский, Светличный и Бурцев) были написаны в разное время для МАСМ и также вошли в программу.

Осенью в рамках «Русских сезонов» состоялось 10 концертов в 6 разных городах: Сеул, Тэджон, Инчхон, Кванджу, Коян, Новонгу. Три из них были показаны на ресурсах Stay Home with Russian Seasons и набрали более 500 тыс. просмотров.

Традиционно трансляции станут доступны в 20:00 по московскому времени.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

Справочная информация:

«Русские сезоны» — это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В 2017 году в Японии состоялось 238 мероприятий в 100 городах с участием 29 учреждений культуры. В 2018 году в Италии ‒ 310 мероприятий, которые охватили 74 города и 87 учреждений-участников. В 2019 году глобальный культурный проект «Русские сезоны» прошел в Германии. 473 мероприятия в 90 городах с участием 90 российских коллективов триумфально представили русскую культуру миллионам немецких зрителей. В 2020 году принимающими странами стали Франция, Бельгия и Люксембург. Всего за время существования проект «Русские сезоны» покорил более 13 миллионов зрителей.

Для иностранных и российских поклонников русской культуры был запущен онлайн-сервис Stay Home with Russian Seasons, чтобы обеспечить доступ к культурному контенту России и продолжить проект несмотря на ограничительные меры. Проект является бесплатной медиатекой для видеоматериалов участников «Русских сезонов». В специально созданном разделе на сайте представлены события ведущих учреждений культуры и творческих коллективов России, а также цикл видеоэкскурсий Discovering Russia with Russian Seasons. Все трансляции сопровождаются переводом на английский язык.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/festivalrussianseasons/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK