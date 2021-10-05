Кондратьев: бесплатная газификация доступна для всех жителей Кубани

В администрации Краснодарского края состоялось пленарное совещание, посвященное вопросам реализации федеральной программы по бесплатной газификации домовладений. В ходе совещания губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил своим заместителям и главам муниципалитетов усилить работу по бесплатному подведению газовых сетей к домам кубанцев. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Как известно, во всех регионах Российской Федерации стартовала программа бесплатного подведения газовых сетей к владениям россиян. В нашем регионе все районы стремятся принять в ней самое активное участие, многие кубанцы такой возможностью также желают воспользоваться.

Однако, зачастую, люди плохо понимают, к кому нужно обращаться, на какие сроки работы рассчитывать. Немало подобных обращений, просьб и жалоб мы получаем от жителей Сочи, Краснодара, Апшеронского района, Армавира. Газораспределительные операторы занимаются технической частью процесса, а вот взаимодействие с жителями региона – полностью в зоне нашей ответственности. От нас требуется объяснить понятный алгоритм действий жителям, уведомить о пунктах программы, указать, какие документы необходимо предоставить для газификации», – рассказал в ходе совещания Вениамин Кондратьев.

Помимо вопроса газификации, чиновники обсудили на совещании актуальные проблемы жилищно-коммунальной отрасли. Например, владельцы квартир в жилом комплексе «Радонеж» пожаловались на то, что горячей воды нет на объекте еще с весны. Губернатор отметил, подобные ситуации необходимо разрешать в кратчайшие сроки и впредь не допускать того, что отопительный сезон стартует, а люди остаются без горячей воды и тепла в квартирах.

Источник фото: krasnodar-news.net