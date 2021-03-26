Кондратьев и Мантуров посетили Всероссийский технофорум в Краснодаре

В четверг 25 марта в столице Краснодарского края открылся Всероссийский технологический фестиваль «От винта!» Участниками инженерного симпозиума стали молодые перспективные инженеры из ряда федеральных субъектов. Афишу фестиваля оценили глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В том числе, они изучили наиболее амбициозные проекты молодых ученых, после чего возглавили пленарное заседание форума.

В первую очередь, юные инженеры продемонстрировали Мантурову и Кондратьеву робота Лелика, который делал на стенде свои первые движения. На разработку этой машины школьников из Курганинска вдохновили мероприятия по борьбе с пандемией Covid-19. Например, Лелик способен доставлять медпрепараты и продукты питания пациентам, которые находятся на излечении от Covid-19 в «красной зоне». Таким образом, благодаря Лелику, врачи лишний раз могут не подвергать себя опасности при доставке необходимых препаратов и продуктов пациентам «ковидных» медблоков.

«В нашем регионе, во всех образовательных учреждениях Краснодарского края, да и в границах всей России в целом, благодаря реализации масштабных национальных проектов, научно-техническое творчество сегодня доступно каждому молодому инженеру. Конечно же, мы прекрасно понимаем, если не будет обеспечен доступ юным новаторам к подобным площадкам, на которых они смогут реализовывать свои проекты, мы не сможем решать глобальные технические задачи», – отметил Кондратьев.

Губернатор похвалил всех участников технофорума за амбициозность и талантливость, подчеркнув, что именно в их руках находится будущее России.