Кондратьев: Кубань лидирует по кредитованию МСБ

С начала 2022 года в Краснодарском крае предприятия малого и среднего бизнеса оформили кредитов на общую сумму 1,2 млрд рублей. По этому показателю федеральный субъект вышел в лидеры среди всех регионов страны. Займы МСБ оформляет под поручительство Корпорации малого и среднего предпринимательства России, в рамках реализации масштабной национальной программы «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, впервые указанный механизм опробовали в 2021 году, и сразу он доказал свою эффективность.

«Отдельно хотел бы выразить признательность Корпорации малого и среднего предпринимательства, а также Министерству экономического развития России. Благодаря поручительству, наши бизнесмены могут оформлять кредиты на более выгодных условиях, а затем через эти деньги пополнять оборотные фонды и, в целом, развивать свой бизнес. Во всех форматах Краснодарский край также оказывает помощь предпринимателям. С начала этого года регион выдал более 60 поручительств общим объемом свыше 453 миллиона рублей. Это способствовало привлечению кредитов на общую сумму почти 930 миллионов рублей», – рассказал Вениамин Кондратьев.

В свою очередь, в пресс-службе Корпорации МСП сообщили, что по статистике предприниматели чаще всего обращаются в банки за деньгами, чтобы пополнять оборотные фонды. Если у заемщика не хватает залога для получения кредита, он использует так называемое зонтичное поручительство краевого фонда. Таким образом, банк получает гарантии, что по кредиту предприниматель выполнит свои обязательства.

Источник фото: konfop.ru