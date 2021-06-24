Кондратьев: наша обязанность – защитить здоровье жителей края

Начиная с 1 июля 2021 года, объекты гостиничной инфраструктуры Краснодарского края не будут принимать туристов без прививки от Covid-19 или отрицательного ПЦР-теста. Со следующего месяца – с 1 августа 2021 года никто не сможет прибыть на отдых без вакцинного сертификата. Решение об этом принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе очередного заседания оперштаба по борьбе с Covid-19.

Глава региона отметил, последние две недели врачи края наблюдают резкий рост заболеваемости коронавирусом. Впервые с весны, за один день зарегистрировано более 120 новых случаев заражения опасной инфекцией. Столь тревожный сигнал требует молниеносной реакции, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Он добавил, темпы вакцинации жителей края увеличились, однако сегодня не менее важно уберечь регион от так называемых завозных случаев.

«С начала следующего месяца санатории, пансионаты, отели, гостиницы, за исключением детских лагерей и медицинских организаций, смогут оформлять гостей только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Еще через месяц – с 1 августа 2021 года, отдыхающие смогут заселиться в гостиничные объекты только с сертификатом о вакцинации. Исключение также составляют детские лагеря и медучреждения. Мы вынуждены принять такое непростое решение, поскольку победить пандемию по-другому не сможем», – сказал Вениамин Кондратьев.

Источник фото: ki-news.ru