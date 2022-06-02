Кондратьев отреагировал на вырубку вековых деревьев в Николаевском сквере

Новости
2 июня 2022

В ходе благоустройства Николаевского сквера в Краснодаре, подрядчик необдуманно вырубил все многолетние деревья. Территорию собирались облагородить в рамках реализации национальной программы «Комфортная городская среда». В этой локации планировалось установить удобные лавочки для отдыхающих, провести несколько велосипедных дорожек и высадить молодые зеленые саженцы. Однако теперь вместо слов благодарности подрядчик выслушивает гневные обвинения местных жителей. 

В частности, краснодарцы указывают на то, что подрядчик забыл о простой истине – чтобы превратиться в большие теневые деревья, маленьким саженцам понадобится расти несколько десятков лет. В стороне от инцидента не остался мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Он заявил, что в отношении компании-подрядчика власти инициируют самые жесткие финансовые санкции.

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также раскритиковал действия подрядчика. По этому вопросу в администрации прошло заседание межведомственной комиссии. 

«Ни один из проектов благоустройства не должен предусматривать вырубку здоровых насаждений. Мы не можем все зеленые пространства заковать плиткой. Наш регион – южный, у нас каждое дерево на счету. Даже если потом высаживаются новые деревья, потребуется много десятилетий, чтобы они выросли и создали тень. Подрядчики в Краснодаре об этом, видимо, забыли, и деревья в Николаевском сквере пустили под топор», – заявил Кондратьев.

Он подчеркнул, что компания-подрядчик получит предписание, по которому обязана погасить весь материальный ущерб, нанесенный муниципалитету. Общая сумма ущерба оценивается специалистами в 30 млн рублей.

Источник фото: kuban.kp.ru

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