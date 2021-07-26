Кондратьев перевел подразделения МЧС в режим повышенной готовности

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе селекторного совещания, посвященного вопросам обеспечения пожарной безопасности в регионе, распорядился перевести подразделения МЧС в режим повышенной готовности. По его словам, ситуация с пожарами в регионе находится под полным контролем местных властей. Однако на календаре – середина лета, именно в этот период наблюдается значительный рост количества случаев с локальными возгораниями лесных массивов.

«Даже небольшое возгорание нашего лесного фонда вызывает в обществе огромный резонанс. Чтобы этих резонансов не возникало, мы должны сделать все возможное в предупреждении пожаров. В свою очередь, этот вопрос зависит от нашего неравнодушия. Прежде всего, хотел бы обратиться к жителям тех поселений, которые расположены невдалеке от лесных массивов. В период пожароопасной обстановки и режима чрезвычайной ситуации они могут способствовать тому, чтобы автотуристы или даже пешие отдыхающие не заходили в лесополосу и не разводили там костров», – сказал Вениамин Кондратьев.

Он отметил, чтобы не допускать возникновения ландшафтных и природных пожаров, местные органы самоуправления должны в полном объеме использовать предоставленные им государством полномочия в рамках действующих норм законодательства. В целях воздушной разведки и предотвращения массового возгорания леса, сотрудники МЧС муниципального и краевого уровня будут использовать беспилотники, оснащенные видеокамерами.

Источник фото: anaparegion.ru