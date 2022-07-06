Кондратьев рассказал о мониторинге наводнений на Кубани

Традиционно, ежегодно 6 и 7 июля жители Кубани и других российских регионов вспоминают о страшной трагедии, произошедшей 10 лет назад в Крымском районе. Тогда от наводнения погибло 153 местных жителя, еще двое до сих пор считаются пропавшими без вести. Тысячи кубанцев от потоков воды, грязи и мусора лишились крова.

За последние 10 лет в Краснодарском крае проделана огромная работа, чтобы подобные трагедии возможно было предупреждать заранее, рассказал губернатор федерального субъекта Вениамин Кондратьев.

«Одно из самых разрушительных наводнений в Краснодарском крае случилось в Крымском районе, жители нашего региона пережили его 10 лет назад. Этот страшный урок мы никогда не должны забывать и обязаны делать все от нас зависящее, чтобы избежать подобных трагедий. Для раннего предупреждения наводнений за эти годы мы проделали большую работу. Например, на руслах крупных региональных рек, в самых опасных локациях, установили свыше 200 специальных датчиков, которые в круглосуточном формате мониторят уровень воды и сразу же в случае опасности подают сигналы на пункт управления», – рассказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона пообещал, что ближайшей перспективе 33 работающих датчика модернизируют, а также дополнительно установят еще 26 гидрологических комплексов. В Крымском районе, на реках Баканка, Богаго, Адагум и Неберджай завершаются строительные мероприятия по инженерной защите. В данной категории это самое масштабное и сложное строительство объектов. В Сочи, Абинске и Анапе планово продолжается возведение аналогичных гидротехнических сооружений.

Источник фото: kuban.kp.ru