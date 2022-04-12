Кондратьев рассказал о развитии отрасли высокотехнологичного станкостроения

Сотрудникам Краснодарского завода станкостроения удалось на 400% нарастить объемы производства с 2019 года. Во вторник, 12 апреля, с рабочим визитом предприятие посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В том числе, глава федерального субъекта осмотрел цеха, в которых изготавливаются детали и прочие важные комплектующие для токарно-карусельных станков.

«Краснодарский завод станкостроения нашими совместными усилиями получил вторую жизнь. Самое главное, поскольку производство развернуто на базе завода имени Седина, нам удалось сохранить ту самую, легендарную “сединскую” школу инженеров. На сегодняшний день предприятие активно привлекает молодых талантливых инженеров к себе на работу, благодаря чему, в том числе, удается выпускать высокотехнологичное обрабатывающее оборудование. Продукция завода широко востребована в оборонно-промышленном комплексе России, а также в национальном атомном машиностроении и производстве оборудования для энергетиков», – отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор напомнил, наряду с иными хозяйствующими субъектами, завод включен в программу государственной поддержки отрасли. Так, с 2018 года на завод пришло около 14,4 млн рублей в рамках регионального субсидирования промышленности. Кондратьев выразил уверенность, благодаря высокотехнологичному станкостроению вся промышленная отрасль края получит дополнительный импульс для своего развития, чтобы в ближайшей перспективе стать еще более конкурентоспособной. В свою очередь, это сыграет положительную роль при реализации программ импортозамещения.

Источник фото: kp.ru