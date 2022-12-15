Конференция по профориентации. Слет специалистов

Успех ребенка можно запланировать. Инструменты для грамотной профориентации.

Как найти свое призвание и зарабатывать в любых условиях.

Центр карьерной инженерии и Фонд «Будущее возможностей» проводят конференцию по профориентации для подростков в Сколково 17 декабря 2022 года, также будет проводится онлайн трансляция конференции.

Посетившие конференцию узнают : 5 способов как найти лучшую профессию для себя. Узнают, как создать свой бизнес и стать предпринимателем. Или найти своего самого лучшего работодателя. Получат инструменты, как заработать свой первый миллион до 18 лет от спикеров, которые уже прошли этот путь. Узнают все о личном бренде с подросткового возраста, получат личный финансовый план и как его развивать в последующие годы. Услышат, как адаптивный интеллект связан с успехом, а также как влияет на него питание.

А также — как создать криптокошелек и зарабатывать на NFT. Практические инструменты самодиагностики и готовые инструменты таймменеджмента для успешной самореализации.

Организатор конференции и директор фонда «Будущее Возможностей» Алена Арсеева, мама пятерых детей, давно и успешно руководит несколькими направлениями в бизнесе. Счастлива в браке. Кроме того, уже 12 лет занимается волонтерством. Она считает важным помогать подросткам раскрывать все грани их уникальности. Популяризировать направление профориентации. И делать это профессионально.

«Я очень люблю людей. Когда они видят все свои возможности, которые заложенные в их «рюкзачки». Когда они верят в себя. Для меня это важно. Я за баланс души и личности. За удовлетворение обеих потребностей. Без перекосов. Только тогда мы чувствуем себя по-настоящему счастливыми. Наполненными. Тогда мы себя слушаем и слышим. Счастье — это жить Своей жизнью» — поделилась Алена.

Выбрать профессию, которая будет приносить радость и стабильный доход – очень непросто. Именно поэтому в фонде собраны грамотные специалисты, которые умеют работать с подростками. Сейчас люди перегружены гипервыбором, на каждый их запрос выходит сотня тысяч ответов. И во всем этом многообразии разобраться помогает не искусственный интеллект или платформа с рейтингами, а живой человек. Живой контакт. Такой, который подходит под определенный типаж подростка и сможет общаться на понятном ему языке.

Чтобы они поняли кто они здесь и сейчас и могли осознать, каким образом прийти в точку Б в которую стремятся. Понять, что это будет за точка. Какова цель.

Фонд работает уже четыре года и за это время успели помочь многим. В том числе, благодаря слаженной команде и непрерывной работе. Создаются такие условия, в которых ребята осознанно принимают решения и выбирают свою самореализацию.

Конференция проводится для подростков 13+ и посвящена инструментам для подростков и готовых решений по построению карьерного пути

Оффлайн посещение – бесплатно! Можно забронировать места для всего вашего дружного класса. Доступно онлайн.