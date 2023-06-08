Конкурс «Дерево в архитектуре 2023» состоится при партнерстве с «Росса Ракенне СПб»

В этом году конкурс проходит в рамках II Международного форума деревянного строительства WOODINARCH 2023, который состоится 4-6 июля 2023 года в Центральном Доме архитектора в Москве.

В состав жюри входят лауреаты предыдущих конкурсов, ведущие архитекторы, специалисты отрасли, представители профильных организаций и учреждений.

Смотр-конкурс включает номинации:

«Жилой дом»;

«Общественное сооружение»;

«Реконструкция и реставрация»;

«Малый объект»;

«Интерьер»;

«Малые архитектурные формы, объекты средового дизайна».

Для студентов предусмотрена специальная номинация – «Лучший студенческий проект».

Конкурс демонстрирует расширение сферы применения дерева как традиционного и перспективного материала в архитектуре и строительстве, а также привлекает внимание представителей органов государственного управления, производителей, девелоперов и инвесторов к проектам, получившим высокую оценку профессионального жюри.

Компания «Росса Ракенне СПб» уже много лет сотрудничает с Союзом архитекторов России и рада поддержать проект, нацеленный на пропаганду деревянного домостроения.

«Большая часть современных проектов для загородной жизни — временной или постоянной — сегодня создается с упором на экологичность и устойчивость. Так что основой для их инфраструктуры неизбежно становится дерево, — считает Александр Львовский, директор московского представительства «Росса Ракенне СПб» / АРХИWOOD. — Именно поэтому мы — сообщество архитекторов, строителей и производителей домов из дерева — должны стоять во главе процессов пространственного развития внегородских территорий. За время работы компании «Росса Ракенне СПб» мы убедились в том, что наша любовь к дереву и экологии, наше видение современного деревянного дома понятны и очень востребованы».

Оглашение итогов и награждение лауреатов намечено на 6 июля на Международном форуме WOODINARCH 2023, который пройдет в Центральном Доме архитектора. Там же с 4 по 6 июля состоится выставка конкурсных работ.