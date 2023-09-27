Конкурс Golden Panda Awards поспособствовал росту кооперации, доверия и культурного обмена

В современном взаимосвязанном мире, в котором судьбы стран тесно переплетены, сосуществование и взаимный обмен между цивилизациями являются важными движущими силами развития человеческого общества и поддержания мира во всем мире.

В ходе форума художники разного этнического происхождения, говорящие на разных языках, выступили с инициативой Golden Panda Initiative, чтобы сделать мир лучше. Она заключается в реализации миссии по построению гармоничной и взаимовыгодной цивилизации в нашу эпоху; совместном создании памятников культуры, отражающих общие ценности; выступлении в роли дружественных послов культурного обмена и взаимного обогащения знаниями; а также постоянном раскрытии энергии культурного наследия и инноваций среди молодежи.