Конкурс «Лучший вопрос для Экономического диктанта-2022»: определены победители

Конкурс «Лучший вопрос для Экономического диктанта-2022» завершен. Прием вопросов был прекращен 7 сентября. Победители конкурса уже определены методической комиссией, их вопросы включат в состав заданий Всероссийского экономического диктанта, который во всех регионах Российской Федерации состоится 11 октября.

Организатор проекта – Вольное экономическое общество России (ВЭО России) – предложил тему диктанта: «Сильная экономика – процветающая Россия!». Мероприятие проводится при участии Международного союза экономистов (МСЭ), Фонд Юрия Лужкова, другие партнеры и ведущие вузы страны оказывают партнерскую поддержку событию.







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Задуманный как подготовка к диктанту, конкурс «Лучший вопрос для экономического диктанта» был предназначен для учащихся 9-11 классов и студентов высших учебных заведений. Наиболее содержательные и интересные вопросы от участников конкурса войдут в задания Экономического диктанта-2022, а их авторы будут поощрены дипломами и призами. Специальный приз для самого юного победителя конкурса приготовил Фонд Юрия Лужкова.

Организаторы опубликуют итоги конкурса на официальном сайте Всероссийского экономического диктанта 12 октября. Победителей также пригласят к участию в финале Всероссийского фестиваля экономической науки – он пройдет в рамках Московского академического экономического форума в мае 2023 года.

Всероссийский экономический диктант в России имеет основной целью пробудить интерес людей к экономической науке и действующей экономической повестке. Важно показать: экономические знания для принятия ежедневных решений необходимы каждому человеку. Участникам предстоит ответить на вопросы, посвященные экономической истории страны, современным экономическим процессам, а также продемонстрировать знание важных историко-экономических дат.