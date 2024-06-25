Консолидированный доход Lockton в 2024 г. превысил 3,5 млрд долл.

Компания Lockton, Inc., крупнейший в мире независимый частный страховой брокер, сообщила о глобальном доходе за финансовый год в 3,55 млрд долларов. Для сравнения в прошлом финансовом году доход компании составил 3,09 млрд долларов. Рост дохода компании Lockton был обусловлен сохраняемыми компанией хорошими показателями во всех сегментах бизнеса и регионах. История стабильного роста компании Lockton подкрепляется устойчивыми и неизменными показателями удержания клиентов на уровне 96 %.

Консолидированный глобальный доход компании в 2024 финансовом году увеличился на 15 % до 3,55 млрд долларов США за счет органического роста дохода на 14 %. 2024 финансовый год стал для компании четвертым подряд годом двузначного органического роста глобального дохода и обеспечил органический совокупный годовой темп роста (СГТР) дохода за 5 лет на уровне 15 %.

Подразделения компании в США сообщили о доходе в размере 2,43 млрд долларов и росте на 11 % по сравнению с предыдущим годом, шестом подряд годе двузначного роста дохода и впечатляющем органическом совокупном годовом темпе роста (СГТР) дохода за 5 лет на уровне 13 %.

Зарубежная деятельность компании Lockton принесла доход в размере 926 млн долларов США (рост по сравнению с предыдущим годом составил 24 %), значение органического СГТР дохода за 5 лет — 16 %.

Рост глобальной деятельности платформы Lockton Re оставался впечатляющим и обеспечил увеличение дохода на 35 % по сравнению с предыдущим годом.

«Наша дифференцированная бизнес-модель и постоянные инвестиции в услуги, инновации и лучших специалистов отрасли продолжают обеспечивать самый высокий в своем классе органический рост дохода и самые большие возможности для сотрудников, — сказал Рон Локтон (Ron Lockton), генеральный директор и председатель. — Наша модель частной собственности позволяет нам отдавать приоритет тому, что действительно важно: нашим клиентам и сотрудникам, что делает Lockton лучшим местом работы и обслуживания клиентов».

Взгляд Lockton на бизнес с учетом поколений удлиняет инвестиционный цикл, что способствует долгосрочности отношений с клиентами и стимулирует устойчивый глобальный рост.

«Мы никогда не стремились стать самым крупным брокером, просто лучшим. Однако, когда прекрасные люди страстно и последовательно обслуживают клиентов и превосходят ожидания, органический рост и значительный глобальный масштаб неизбежны», — продолжил г-н Локтон.

В числе других заметных направлений для инвестиций и расширенных возможностей можно назвать непрерывное накопление знаний в области налогообложения, судебных разбирательств и интеллектуальной собственности в рамках практики Lockton в области ответственности в связи со слияниями и поглощениями. Lockton также делает значительные инвестиции в новые и специализированные направления, включая риски, связанные с технологиями, морскими перевозками и кибербезопасностью. Собственная аналитическая платформа компании Lockton Reinsurance, SAGE, получила патент в 2024 финансовом году, что подчеркивает приверженность Lockton предоставлению клиентам действительно дифференцированных и инновационных услуг.

«Заглядывая в 2025 финансовый год и далее, Lockton сохраняет хорошие возможности для реализации своего наследия сильного органического роста дохода. Важно отметить, что Lockton сохраняет консервативную, устойчивую при любых экономических условиях структуру капитала, которая позволит нам продолжать инвестировать в наших сотрудников и клиентов. Мы продолжим инвестировать в лучших специалистов отрасли и развивать совокупность наших возможностей и опыта, которые мы предлагаем нашим клиентам», — заключил г-н Локтон.