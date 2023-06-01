Конструктор онлайн-курсов iSpring Suite позволяет создавать рисованных персонажей без дизайнеров

В конструкторе онлайн-курсов iSpring Suite появилась возможность создавать рисованных персонажей без привлечения иллюстраторов или дизайнеров всего за пару кликов.

iSpring Suite — конструктор онлайн-курсов, видеолекций, тестов и диалоговых тренажёров. Он работает на базе Power Point и не требует специальных технических знаний в освоении.

Главная польза новой функции в том, что такие персонажи будут соответствовать фирменному стилю и брендбуку компании, что поможет сотрудникам легче ассоциировать себя с героями курсов. Это значительно повышает эффективность прохождения курсов, сохраняя согласованный визуальный стиль.

Кроме того, использование конструктора персонажей позволит ускорить процесс создания курсов, так как героев можно сохранить и использовать во всех новых проектах.

В конструкторе персонажей можно создавать уникальных героев на основе готовых блоков: лицо персонажа, элементы одежды, аксессуары, причёску, а также оттенок кожи можно поменять.

Вы сможете создавать персонажей с собственным характером, мотивацией или историей. Элементы сюжета, которые можно интегрировать с помощью героев, сделают курсы более интересными и увлекательными.

Об iSpring:

iSpring — международный разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения. С 2001 года компания помогает бизнесу по всему миру автоматизировать корпоративное обучение: перевести очные тренинги в онлайн-формат, ускорить адаптацию сотрудников, запустить дистанционное тестирование.

В портфолио 59 000 клиентов из 172 стран мира. Среди них Sony, Metro, Unilever, Bayer, Siemens, Phillips, Сбербанк РФ, Райффайзен банк, Билайн, МТС, Мегафон, Альфа-Капитал, Додо Пицца, Магнит, Аэрофлот, ЛУКОЙЛ, Яндекс Go, Русал и многие другие.