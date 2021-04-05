Контактные линзы ILLUSION: новый взгляд в новом дне

Сегодня контактные линзы не только способ улучшить зрение, но и возможность изменить образ, обзаведясь новым цветом глаз. ILLUSION предоставляют самые разные варианты цветных и прозрачных изделий, подходящих людям с разной чёткостью визуального восприятия.

Широкий выбор для любой фантазии

В ассортименте компании представлено более 50 цветов и оттенков. Изделия без цветного пигмента можно носить от двух недель до трёх месяцев, в зависимости от модели. Этот вариант подойдёт людям с миопией и другими заболеваниями. Цветные линзы подойдут людям со 100% зрением, которые хотят изменить или усилить естественный цвет глаз. Продукция ILLUSION изготавливается из лучших материалов, среди которых силикон-гидрогелевый полимер Silicone Tripolymer, полимакон или хилафилкон А.

Преимущества выбора

В плюсах покупки контактных линз ILLUSION выделяют:

8 коллекций, среди которых можно выбрать вариант с любым оттенком цвета (серый, зелёный, голубой или карий разной глубины) или дизайн с необычным изображением на поверхности.

Изделия перекрывают даже самую темную радужку естественного оттенка, помогая покупателю полностью преобразить вид лица.

Представители компании дадут подробную консультацию и ответят на любые вопросы (однако перед окончательной покупкой стоит проконсультироваться с врачом).

Товары ассортимента обладают регистрационным удостоверением Федеральной службы России по надзору в сфере здравоохранения.

Купить контактные линзы ILLUSION можно на официальном сайте. Доставка «Почтой России» осуществляется бесплатно, возможна отправка через Boxberry по отдельно рассчитанной цене. В Санкт-Петербурге действует самовывоз!