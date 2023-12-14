Координационный центр по борьбе с экстремизмом и терроризмом создан в одном из российских вузов

На базе КЧГУ был создан Координационный центр с целью решения различных проблем, включая формирование социального сознания и гражданского долга среди молодежи, предотвращение межэтнических конфликтов, борьбу с терроризмом и экстремизмом. Министерство образования и науки РФ будет оказывать поддержку этому центру. В рамках его работы будут проводиться разнообразные мероприятия, направленные на смягчение отрицательных последствий, связанных с вышеуказанными проблемами. Участниками работы центра станут студенты, научное сообщество, представители правоохранительных органов, органов государственной власти и некоммерческих организаций. Они будут осуществлять просвещение, поддерживать общество и обеспечивать безопасность, привлекая внимание к соответствующим проблемам и разрабатывая новаторские методы их преодоления. Координационный центр также станет платформой для эффективного обмена мнениями, опытом и разработки эффективных стратегий превентивных мер. Он организует дискуссионные площадки и проведет образовательные программы по дополнительному профессиональному образованию с целью повышения квалификации специалистов в данной области. И. о. ректора КЧГУ Таусолтан Узденов отметил, что открытие данного центра является для университета событием первостепенного значения, поскольку для КЧГУ очень важно обеспечить безопасность каждого члена своего коллектива и всего общества в целом. Аналогичные центры в вузах страны уже начали свою работу по инициативе Министерства образования и науки РФ в России с 2022 года.