Корейских поклонников искусства продолжает радовать проект «Русские сезоны»

С 21 ноября в Южной Корее состоится серия мероприятий в рамках гастролей международного культурного проекта «Русские сезоны». В программе: открытие бюста великого русского писателя Льва Толстого, выставка работ молодых художников Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина, а также концерты Страдивари-ансамбля Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева.

Лев Толстой – один из самых известных русских писателей в Республике Корея. Произведения писателя нашли отклик у корейской аудитории. Его любят и почитают из поколения в поколение. Русские литературные герои, их характеры нашли отражение и в произведениях корейских писателей, став частью общего культурного кода. В 1907 году была переведена притча Льва Толстого «Карма». Толстой стал первым русским писателем, с которым познакомился корейский читатель.

21 ноября состоится встреча с потомком писателя, советником Президента РФ по вопросам культуры Владимиром Толстым. В Сеульском институте изучения иностранных языков Владимир Ильич прочитает лекцию для магистрантов и аспирантов, изучающих русский язык.

Продолжая добрую традицию установки скульптур в дар принимающей стороне от «Русских сезонов», 22 ноября состоится торжественная церемония передачи бюста великого русского классика Льва Толстого. Эту инициативу лично поддержал Владимир Толстой. С приветственной речью выступит заместитель Министра культуры Республики Корея О Ёнг У, а также представители культурных учреждений и известные деятели искусства.

Бронзовый бюст писателя выполнен молодым скульптором Санкт-петербургской академии художеств имени Ильи Репина Екатериной Пильниковой. Она же является автором бюста П. И. Чайковского, который также был представлен в дар принимающей стране «Русских сезонов» в 2019 году – Германии. Эта акция созвучна главным целям фестиваля – как можно шире и разнообразнее представить российское искусство за рубежом.

22 ноября в Сеульском доме литературы состоится открытие выставки Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Лейтмотивом выставки станет интерпретация молодыми художниками русской классики и их идеи, которые созвучны нашему времени.

Представит выставку корейскому зрителю ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский. На выставке будут продемонстрированы работы 30 авторов – воспитанников, учившихся в Академии последние годы, по мотивам произведений А. С. Пушкина, А. П. Чехова, В. В. Набокова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, И. С. Тургенева. Картины молодых художников выполнены в разных графических техниках – рисунке, акварели, гравюре, офорте.

Неделю гастролей 24 ноября завершат два уникальных концерта Страдивари-ансамбля Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Ансамбль был создан в 2009 году по инициативе художественного руководителя – директора Мариинского театра Валерия Гергиева; возглавляет его скрипач Лоренц Настурика-Гершовичи. Обширный репертуар Страдивари-ансамбля включает как классические сочинения для струнного оркестра великих композиторов, так и лучшие образцы «легкой музыки». В состав коллектива входят ведущие солисты Симфонического оркестра театра. Каждый из инструментов, на которых играют музыканты Страдивари-ансамбля, является шедевром со своей собственной историей, полной удивительных событий. Популярные и всеми любимые классические произведения в их исполнении звучат совсем иначе благодаря тембрам инструментов великих итальянских мастеров XVII-XVIII веков: Николо Амати, Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери, Джованни Баттиста Гваданини и Матео Гоффриллера. Концерты пройдут в концертном зале LOTTE в 14:00 и в 20:00 часов.

Напомним, 2 октября состоялось торжественное открытие гастролей в Республике Корея. Новый сезон проекта продлится до конца года и подарит зрителям много ярких впечатлений и уникальных эмоций.

Аккредитация СМИ на мероприятия осуществляется через пресс-службу Посольства Российской Федерации в Республике Корея по электронной почте: eovin05@hotmail.com. Аккредитация считается действительной только после подтверждения пресс-службой Посольства.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

Справочная информация:

«Русские сезоны» – это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В 2017 году в Японии состоялось 238 мероприятий в 100 городах с участием 29 учреждений культуры. В 2018 году в Италии ‒ 310 мероприятий, которые охватили 74 города и 87 учреждений-участников. В 2019 году глобальный культурный проект «Русские сезоны» прошел в Германии. 473 мероприятия в 90 городах с участием 90 российских коллективов триумфально представили русскую культуру миллионам немецких зрителей. В 2020 году принимающими странами стали Франция, Бельгия и Люксембург. Всего за время существования проект «Русские сезоны» покорил более 13 миллионов зрителей.

Для иностранных и российских поклонников русской культуры был запущен онлайн-сервис Stay Home with Russian Seasons, чтобы обеспечить доступ к культурному контенту России и продолжить проект несмотря на ограничительные меры. Проект является бесплатной медиатекой для видеоматериалов участников «Русских сезонов». В специально созданном разделе на сайте представлены события ведущих учреждений культуры и творческих коллективов России, а также цикл видеоэкскурсий Discovering Russia with Russian Seasons. Все трансляции сопровождаются переводом на английский язык.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/festivalrussianseasons/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK