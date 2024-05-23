Корейский лоукостер T’way Air запустит рейс из Загреба в Сеул  

Лоукостер T’way Air, базирующийся в Сеуле, Южная Корея, официально запустил новый рейс между Загребом и Сеулом, ознаменовав первый рейс авиакомпании в Европу. Ожидается, что новый маршрут между Загребом и Сеулом (Инчхон) повысит удобство для туристов и деловых путешественников как в Хорватии, так и в Корее.

T’way Air’s A330-300 aircraft received a water salute to commemorate its first flight at Zagreb International Airport in Zagreb, Croatia, on May 16th.

Hong-Geun Jeong, CEO of T’way Air; Sung-Hun Na, Vice Chairman of T’way Air; Damir Kusen, Croatian ambassador to Korea; and Hyung-Yi Kim, Senior Vice President of T’way Air pose at the inauguration event at Sheraton Zagreb hotel on May 17th. (PRNewsfoto/T’way Air)

Инаугурационное мероприятие, ознаменовавшее эту новую веху для авиакомпании, состоялось в в отеле Шератон Загреб, в нем приняли участие Сон-Хун На, вице-председатель T’way Air, Хон-Гын Чон, генеральный директор T’way Air; Дамир Кушен, посол Хорватии в Корее; и Джункын О (Joongkeun Oh), советник-посланник посольства Кореи в Хорватии, а также другие гости.

Рейс из Загреба в Сеул выполняется три раза в неделю – каждый вторник, четверг и субботу, вылетая из Международного аэропорта Загреб в 21:25 и прибывая в Международный аэропорт Инчхон на следующий день в 15:25 по местному времени, с продолжительностью полета около 11 часов.

Обратный рейс вылетает из Сеула (Инчхон) в 11:05, прибывает в Международный аэропорт Манас в Бишкеке, Кыргызстан, в 15:50 для дозаправки и прибывает в Загреб в 19:55. Общая продолжительность полета, включая остановку на дозаправку, составляет примерно 15 часов 50 минут.

T’way Air будет использовать самолет Airbus A330-300 (347 мест) на этом маршруте. Наряду с обычным салоном эконом-класса есть 12 мест класса Business Saver. T’way Air предлагает бесплатное двухразовое питание в полете как для класса Business Saver, так и для эконом-класса на этом маршруте.

«Мы рады запустить наше первое европейское направление, соединяющее Загреб и Сеул, — сказал Хон-Гын Чон, генеральный директор T’way Air. — Эта новая услуга предлагает путешественникам доступный и удобный вариант, и мы считаем, что этот маршрут улучшит туристическую индустрию Хорватии и обмен между двумя странами».

T’way Air выполняет рейсы по таким направлениям, как Япония, Китай, Юго-Восточная Азия, Центральная Азия и Австралия. Авиакомпания была зарегистрирована на Корейской бирже (KRX) в августе 2018 года и представила свой первый дальнемагистральный маршрут из Сеула (Инчхон) в Сидней в 2022 году с добавлением Airbus A330-300 в свой флот.