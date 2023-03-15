Королева автоспорта и ее фавориты

Формула 1 — королева автоспорта — самая престижная гоночная серия в мире. Каждый пилот мечтает принять в ней участие и готов пойти на все ради этого. Но стать гонщиком Формулы 1 невероятно сложно: здесь недостаточно таланта, трудолюбия и упорства — чтобы получить соответствующую квалификацию и занять заветное место в паддоке этого турнира, нужно еще очень, очень много денег и удачи.

История серии уходит в 30-е годы прошлого века, когда Чемпионат Европы по автогонкам Гран-при стал Чемпионатом мира. Правила соревнования были составлены Международной автомобильной федерацией (FIA), а в 1950 состоялась первая Формула. Она включала в себя 7 зачетных этапов: 6 европейских и 1 американский. Победил тогда итальянский гонщик Нино Фарина из команды Alfa Romeo, которая взяла первенство и в следующем году — увы, в последний раз в истории серии. Больше всего побед на сегодняшний день — у Ferrari (14) и McLaren (12).

Очередной сезон Формулы 1 стартовал 5 марта в Бахрейне. Всего до 26 ноября запланировано 23 гонки на треках по всему миру, последняя состоится в Абу-Даби. Формула — исключительно зрелищный вид автоспорта, который привлекает много зрителей и болельщиков, в том числе, пользователей беттинговых сервисов, таких как 1хСтавка, Мелбет и другие.

Фаворитом 2023 года практически единогласно называют команду Red Bull и ее пилота Макса Ферстаппена — победителя двух прошлых сезонов. Ранее Red Bull 4 года подряд становился лидером серии, когда за рулем ее болида был легендарный Себастьян Феттель. Череду его триумфов прервал в 2014 Льюис Хэмилтон, выступавший за Mercedes. В этом году он тоже претендует на главный кубок Формулы. По данным портала букмекерской конторы 1хСтавка, и Хэмилтон и Ферстаппен имели одинаковые шансы на победу в Бахрейне, но именно Red Bull оправдал ожидания своих фанатов, оставив Mercedes далеко позади — на 5 месте.

Интересный факт: гонщики Формулы едут так быстро, что на торможении испытывают такие же перегрузки, как пилоты палубной авиации, когда совершают посадку, — 5g. Средняя скорость такого болида — 350 км/ч! Представляете, какой должна быть инженерная мысль создателей таких машин. Не просто так команде, получившей больше всего очков в сезоне, вручается Кубок Конструкторов. Кстати, пару лет назад организаторы серии придумали еще одну награду — за наибольшее количество обгонов.

Впереди — более 20 захватывающих этапов прекрасной Формулы 1, итог каждого из которых далеко не так предсказуем, как кажется. Красивые, мощные машины, высокие скорости, виртуозное мастерство пилотов, тренеров и техников команд-участников привлекают сотни миллионов болельщиков. Возможно, вы — один из них.